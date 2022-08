Persönliche Befragungen des Zensus 2022 neigen sich dem Ende zu

WIESBADEN (ots) - Die persönlichen Befragungen durch Interviewerinnen und

Interviewer zum Zensus 2022 neigen sich dem Ende zu. In einem Zeitraum von knapp

12 Wochen haben die Menschen bei den Befragungen der Haushalte und Wohnheime

persönlich, online, per digitaler Tablet-Befragung, telefonisch oder auf Papier

geantwortet. Insgesamt sind beim Zensus 2022 bereits 24,5 Millionen Meldungen

eingegangen. "Wir freuen uns, dass die Befragungen zum Zensus 2022 so

erfolgreich voranschreiten", sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen

Bundesamts. "Das liegt auch an der hohen Akzeptanz des Zensus 2022 und vor allem

der Online-Befragung in der Bevölkerung. Daher sind wir zuversichtlich, dass die

Bürgerinnen und Bürger auch in den nächsten Wochen weiterhin zuverlässig

teilnehmen. Die Interviewerinnen und Interviewer, die Kommunen und die

statistischen Ämter leisten gemeinsam tolle Arbeit."



Persönliche Befragungen gehen Mitte August nach insgesamt 12 Wochen zu Ende