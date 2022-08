Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Sicherheit im Unternehmen ist das A und O. Kommt es zu einemEinbruch, denken die Verantwortlichen über die Sicherheit nach. Besser wäre eswohl, im Vorfeld effektive Maßnahmen zum Einbruchsschutz zu ergreifen. AdrianTeifke von der teifke GmbH sorgt für mehr Sicherheit in Geschäfts- undBetriebsgebäuden. Gemeinsam mit seinem Team plant und installiert der Expertemoderne Sicherheitstechnik, um Einbrüche und Diebstähle zu verhindern.In Deutschland kommt es monatlich im Durchschnitt zu mehr als 4600 Einbrüchen inBüro- und Betriebsgebäude. Der gemeldete Schaden liegt für das Jahr 2020 bei 151Millionen Euro. Neben dem bürokratischen Aufwand kehrt so auch ein Gefühl derUnsicherheit im Unternehmen ein. Die gute Nachricht ist, dass die Täter immerhäufiger scheitern. Mehr als 36 Prozent der Einbrüche werden inzwischenerfolglos abgebrochen. "Das ist in der Tat eine gute Entwicklung", sagtSicherheitsexperte Adrian Teifke von der teifke GmbH. Diese sei daraufzurückzuführen, dass die Unternehmen, die im Bereich Sicherheitstechnik tätigsind, ausgezeichnete Arbeit leisten. Klar sei aber auch, dass die Einbrecher nurdort keinen Erfolg haben, wo man sich um die Sicherheit der Firma Gedankenmacht. "Als Sicherheitstechniker müssen wir deshalb weiterhin Aufklärungbetreiben. Denn für die Unternehmen lohnt sich die Investition in einSicherheitssystem. Die Befürchtung, dass es dabei zu massiven Umbauarbeitenkommt, ist in der Regel unbegründet."Adrian Teifke ist seit 14 Jahren im Bereich der Gebäude- und Sicherheitstechnikaktiv. Der Fachinformatiker, der lange als Softwareentwickler arbeitete, fand inder Sicherheitstechnik ein Aufgabengebiet, das sich mit seinem Wissen aus der ITsehr gut verbinden ließ. Vor sechs Jahren gründete er die teifke GmbH, deren 18Mitarbeiter heute deutschlandweit tätig sind. Das Team um Adrian Teifkeentwickelt individuelle Sicherheitskonzepte und setzt sie vor Ort um, wobeiausschließlich Technik aus Deutschland zum Einsatz kommt. Wir haben den Expertengebeten, uns die entscheidenden Punkte zu nennen, um die sich ein Unternehmen imVorfeld einer Aufrüstung der Sicherheitstechnik Gedanken machen sollte.Das sollte bei der Gebäudesicherung bedacht werdenPunkt 1: Gefahren identifizierenWenn sich ein Unternehmen dazu entschlossen hat, seine Räumlichkeiten besserabzusichern, muss es zunächst darum gehen, die wesentlichen Gefahren zuidentifizieren. Die Frage lautet: Was könnte die Einbrecher interessieren? Dabeikann es sich um den Tresor handeln, teure Maschinen und Ausrüstungsgegenstände,aber auch wichtige Akten. Nicht zuletzt sollte man die Daten auf den Festplatten