Die Anleger wurden aber auch insgesamt durch die Veröffentlichung von Ergebnissen beruhigt, die die Widerstandsfähigkeit einer Reihe von Geschäftsmodellen zeigten: sowohl in zyklischen Sektoren (die Kurse von Renault und Stellantis stiegen um 20% bzw. 16%, angetrieben durch steigende Margen) als auch in einigen Technologiewerten. Apple verkündete Ergebnisse, die über den Erwartungen lagen, da sie durch höhere Umsätze bei Dienstleistungen die Verknappung bestimmter Komponenten ausgleichen konnten, die den Verkauf von Hardware belasteten. Auch im Luxussektor gab es positive Überraschungen, so z.B. das Familienunternehmen Hermès, das im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von fast 30% verzeichnete.

Die Analysten wollen sich also vergewissern, ob die Unternehmen in der Lage sind, die Schere zwischen Wachstum und Inflation zu schließen, d. h. ob sie in der Lage sind, die Endkunden zu halten und Preiserhöhungen an sie weiterzugeben. Der IWF hat seine Prognosen für das weltweite Wachstum erneut auf 3,2 % für 2022 und 2,9 % für 2023 gesenkt, wobei China mit 3 % die niedrigste Wachstumsrate seit 40 Jahren erreichen würde. Die Risiken, die die Börsen in diesem Jahr belastet haben, sind nach wie vor vorhanden, seien sie gesundheitlicher, geopolitischer oder wirtschaftlicher Art. Sie erklären den Rückgang der Weltbörsen (MSCI World Index in USD) um 15% bis Ende Juli. Unsicherheit und Volatilität bleiben aktuell.

Bei Clartan Associés bleibt der letzte Friedensrichter die Entwicklung der Unternehmen, in die wir investiert sind, und ihre Fähigkeit, Konjunkturschocks zu überstehen; unsere Aufgabe ist es, die am besten gerüsteten Akteure aufzuspüren und ihren wahren Wert zu erfassen. Auf der Seite der Börsenkurse verleiht das Platzen der laufenden Blasen (Kryptowährungen, Anleihen, Technologie) unserer Disziplin des fairen Preises Glaubwürdigkeit. Die Korrektur an der Börse ist eine Tugend, denn sie kündigt die Rückkehr zu vernünftigen und somit gerechtfertigten Bewertungen an.