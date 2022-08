Die negativen Sondereffekte bezifferte Siemens Energy auf knapp 300 Millionen Euro, davon entfielen gut 200 Millionen Euro auf Russland. Siemens Energy hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sein Neugeschäft dort eingestellt. Die Umsetzung des Rückzuges sei "nicht trivial", sagte Vorstandschef Christian Bruch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Optionen seien etwa ein Verkauf oder eine Rückabwicklung, so der Manager. Bis Ende 2022 soll das Thema abgeschlossen werden.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist im dritten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht. Dafür verantwortlich waren die anhaltenden Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie millionenschwere Belastungen durch den geplanten Rückzug aus Russland. Nach Steuern vergrößerte sich der Verlust daher in den Monaten April bis Juni von 307 Millionen auf 533 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte.

Ask 0,83

Ask 0,83

Ask 0,67

Ask 0,67

Unabhängig davon ist das Service-Geschäft für die Gaspipeline Nord Stream 1. Hier gebe es Überlegungen, wie man die Wartung aufrechterhalten könne. Grundsätzlich möglich sei dies - sofern es gewünscht sei. Der Servicezyklus geht Bruch zufolge bis 2024. Man sei aber davon abhängig, dass der Kunde sich melde und sage, dass man etwas machen solle, so der Manager.

Siemens Energy war zuletzt wegen einer zur Überholung zunächst in Kanada befindlichen Turbine für die Gaspipeline des russischen Gaskonzerns Gazprom in die Schlagzahlen geraten. Gazprom hatte zuletzt die Gasmenge, die durch Nord Stream 1 nach Deutschland fließt, massiv gedrosselt - mit Verweis auf die fehlende Turbine, die inzwischen wieder in Deutschland und dem Unternehmen zufolge einsatzbereit ist. Gazprom warf Siemens Energy zuletzt wiederholt vor, nicht die nötigen Dokumente und Informationen zur Reparatur der Maschine übermittelt zu haben. Siemens Energy hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Es gebe derzeit weitere Diskussionen mit Gazprom, ob die Turbine verschifft werden könne, sagte Bruch. Besondere finanzielle Risiken für Siemens Energy sieht der Manager mit Blick auf die Verträge in diesem Zusammenhang nicht. Man könne klar zeigen, "dass wir alles getan haben, damit wir liefern können".

Die Aktie von Siemens Energy schwankte am Montagvormittag stark - wagte sie im frühen Handel zunächst ein kleines Plus, drehte sie rasch in den negativen Bereich und sackte zwischendurch um mehr als vier Prozent ab, bevor sie sich wieder leicht erholte. Zuletzt notierte sie rund 2,4 Prozent im Minus und gehörte zu den wenigen großen Verlierern im Mittelwertesegment MDax.