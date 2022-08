Empörungs-Ökonomie / Wie sich Deutschland und Europa schaden und dabei nicht einmal moralisch handeln

Itzehoe (ots) - Der selbstherrliche Blick durch die Moral-Brille - er ist eine

Domäne der Deutschen. Die Reaktion auf den Ukraine-Krieg ist für Jörg Wiechmann

nur das jüngste Beispiel: Andere Länder gingen deutlich vernünftiger vor, meint

der Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Denn sie hielten es eher

mit dem US-Wahlkampfmotto "It's the economy, stupid": "Es ist die Wirtschaft,

Dummkopf!"



Ob Klima, Migrationspolitik oder Corona, die Dinge würden in Deutschland nicht

durchdacht, statt dessen werde reflexartig mit der Moral-Keule zugeschlagen, so

Wiechmann. So auch jetzt: "Wer nicht begeistert davon ist, für den Frieden zu

frieren, der ist ein Putin-Versteher und Verräter europäischer Werte." Doch

diese "Empörungs-Ökonomie" birgt ein großes Problem: "Selten führen auf

reflexhafter Empörung basierende Entscheidungen zu ökonomisch vorteilhaften

Ergebnissen."