Juggernaut hatte Goldilocks 2021 mit fünf Bohrungen identifiziert, die alle signifikante Mächtigkeiten an Gold- bzw. polymetallischer Vererzung durchschnitten. So erbrachte z.B. Bohrloch GS-21-05 damals 10,795 g/t Gold (14,31 g/t Goldäquivalent) über 5,5 Meter, darunter 2,0 Meter mit 29,2 g/t Gold (38,37 g/t Goldäquivalent). Jetzt meldet das Unternehmen, dass auch die erste Erweiterungsbohrung des Jahres 2022 – 120 Meter entlang des Streichens und 90 Meter neigungsabwärts – auf der in Streichrichtung und in die Tiefe offenen Entdeckung auf Vererzung gestoßen ist – und zwar gleich in zwei Zonen!

Das Bohrloch, durchschnitt bedeutende Abschnitte mit Sulfidmineralisierung, einschließlich eines 5,8 Meter langen mineralisierten Abschnitts von 165,5 bis 171,3 Meter, der Stringer und Anhäufungen von Pyrit und Chalkopyrit enthält, sowie eine 20 cm mächtige Ader mit Chalkopyrit bei 138 Metern. Die mineralisierten Abschnitte bestehen aus Sulfiden, die innerhalb von massiven Quarzadern vorkommen, die wiederum von stark blättrigem Quarz-Chlorit-Schiefer umgeben sind, der in einer Abfolge von abwechselnden Granodiorit- und Andesit-Einheiten enthalten ist.

Goldilocks, in der Gold Star-Liegenschaft von Juggernaut gelegen, konnte an der Oberfläche über 290 Meter nachverfolgt werden, bevor die Vererzung von einer Deckschicht bedeckt wird. Das Unternehmen will mit den Bohrungen dieses Jahres nun die vielversprechende Zone auf bis zu ca. 300 Metern und neigungsabwärts für bis zu 400 Meter testen.

Goldstar ist eine „jungfräuliche“ Entdeckung durch Juggernaut, da es keinerlei Hinweise auf frühere Explorationsaktivitäten in dem Gebiet gibt. Die Liegenschaft befindet sich in einer wichtigen, geologischen Umgebung entlang einer nicht ausreichend explorierten, regionalen Zone, die eine Reihe neu entdeckter, goldmineralisierter Quarz-Chlorit-Sulfid-Adern mit Mächtigkeiten von bis zu 10 Metern aufweist. Juggernaut profitiert dabei vom Rückgang der Gletscher- und Schneedecke im alpinen Terrain von British Columbia der Entdeckungen möglich macht, die es noch vor Jahren nicht hätte geben können.

Fazit: Juggernaut hat einen guten Start in die Explorationssaison 2022 hingelegt, nicht nur mit den jetzt auf Goldilocks gewonnen Erkenntnissen. Auch wenn die Laboranalyse der jetzt gemeldeten Bohrung noch aussteht, deutet sich doch an, dass die Company die Erfolge des kommenden Jahres auch hier fortsetzen können wird. Das Potenzial von Goldilocks jedenfalls steigt einmal mehr, nachdem man bestätigen konnte, dass sich das System in die Tiefe fortsetzt!

Juggernaut ist diesen Sommer auf gleich vier neuen Entdeckungen - Goldstandard, Goldstar, Midas und Bingo – aktiv, die laut CEO Dan Stuart jeweils über das Potenzial verfügen, zum nächsten großen Goldfund British Columbias zu werden. Angesichts dessen sollte in den kommenden Wochen und Monaten mit zahlreichen Mitteilungen zur Exploration, zu den Bohrungen und deren Ergebnissen zu rechnen sein. Zudem befindet sich Juggernaut in der komfortablen Position, mit einer mit 4 Mio. Dollar gut gefüllten Kriegskasse sowohl für die Arbeiten 2022 als auch 2023 nach jetzigem Stand finanziert zu sein.

