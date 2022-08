CHRO-Studie von Heidrick & Struggles

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Rolle der Personalchefs hat in der Pandemie an Bedeutunggewonnen- Frauen besetzen inzwischen die Mehrheit der CHRO-Positionen in DAX40 und MDAX- Überdurchschnittlich viele Neubesetzungen in jüngerer Zeit- Die Lebensläufe der obersten Personalverantwortlichen werden zunehmendkomplexer und internationaler- Die Personalberatung Heidrick & Struggles untersucht die Karrieren derPersonalleiter*innen von DAX40 und MDAXDie Funktion der obersten Personalverantwortlichen in den großen börsennotiertenKonzernen hat über die vergangenen Jahrzehnte viele Aufs und Abs erlebt.Ursprünglich in den deutschen Aktiengesellschaften auch in der Rolle alsArbeitsdirektor regelmäßig im Vorstand verankert, kämpften viele HR-Chefs überdie Jahre um die Relevanz ihrer Ressorts in ihren Unternehmen. "Auch durch diePandemie ausgelöst sehen wir derzeit in vielen Unternehmen eine Aufwertung derPersonalverantwortlichen," sagt Claudia Schneider, Principal der internationalenPersonalberatung Heidrick & Struggles. Die Expertin für die Besetzung vonPersonal- und Finanzpositionen im oberen Management hat im Rahmen ihrer Studie"Profile und Karrieren deutscher Personalverantwortlicher" beobachtet, dass"immer häufiger ein Dreierkonstrukt aus CEO, CFO und Personalchef gemeinsamstrategisch wichtige Entscheidungen trifft."In einer wachsenden Anzahl von Konzernen habe sich ein modernes Verständnis desBeitrages des Personalressorts zum Unternehmenserfolg etabliert und trägt invielen Firmen höchst spannende Früchte, so Claudia Schneider weiter. TalentManagement, Nachfolgeregelungen für Top-Positionen, eine fundierteFührungskräfteentwicklung, der Aufbau einer starken Marke auf dem Arbeitsmarkt,DE&I-Initiativen, die Unterstützung von Transformationsprozessen - dasTätigkeitsfeld zukunftsorientierter Personalchef*innen kann breit, anspruchsvollund von großer Bedeutung sein.Während der Pandemie gewannen viele HR-Verantwortliche zudem an Profil. IhreRessorts organisierten neue Arbeitsformen - Stichwort Homeoffice, virtuellesArbeiten - und sicherten so die operative Handlungsfähigkeit ihrer Unternehmen.New Work, Fach- und Führungskräftemangel, mehr Diversität undGendergerechtigkeit sowie der Kampf gerade um junge Talente, die nicht mehrautomatisch zu den großen Konzernen drängen, sind nur einige der zentralenZukunftsaufgaben moderner HR-Arbeit.Vor diesem Hintergrund hat die Studie "Profile und Karrieren deutscherPersonalverantwortlicher" deren Lebensläufe genauer unter die Lupe genommen. 85CVs der obersten Personalverantwortlichen aus DAX40 und MDAX wurden einbezogen