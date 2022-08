Melitta Gruppe gründet Recyclingfirma in Indien

--------------------------------------------------------------

Minden/Bangalore (ots) - Initiative Fair Recycled Plastic leistet Beitrag gegen

Umweltverschmutzung und für bessere Lebensbedingungen von Waste Pickern.





- Recyclingfirma als Social Business in Bangalore gegründet- Ca. 2.000 Tonnen Kunststoffabfälle pro Jahr werden aufbereitet und in dereigenen Müllbeutelproduktion wiederverwertet- Gewinne werden reinvestiert und kommen gemeinnützigen Organisationen zugute- Beitrag zu einer besseren Infrastruktur der Abfallwirtschaft in Bangalore undfür bessere Arbeitsbedingungen von Waste Pickern (Müllsammelnde)Verschmutzungen durch Plastikmüll sind eine weltweite Bedrohung für unsereUmwelt. Die Melitta Gruppe möchte mit der Initiative Fair Recycled Plastic einenBeitrag zur Lösung dieses Problems leisten. Gemeinsam mit der Yunus SocialBusiness Fund gGmbH und dem Tochterunternehmen Cofresco wurde eineRecyclingfirma in der südindischen Stadt Bangalore aufgebaut. In dem Werkstellen die Mitarbeitenden jährlich etwa 2.000 Tonnen Kunststoff-Rezyklat aussogenannten LDPE (Low Density Polyethylene) -Folienabfällen her, dasanschließend der Produktion von Müllbeuteln der Marken Swirl® und handy bag®zugeführt wird. Das Unternehmen bezieht Plastikabfälle von sozialorientiertenEntsorgungsunternehmen, die für angemessene Arbeitsbedingungen ihrer WastePicker sorgen.Im Rahmen des develoPPP Programms des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wird Fair Recycled Plastic von der DEG -Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH finanziell unterstützt."Fair Recycled Plastic ist eine Leuchtturminitiative der Melitta Gruppe", sagtKatharina Roehrig, Geschäftsführerin bei der Melitta Gruppe und Leiterin desZentralbereichs Kommunikation und Nachhaltigkeit. "Ein wesentlicher Teil unseresProduktportfolios besteht aus Kunststoff. Deshalb sehen wir es als unserePflicht an, einen Beitrag gegen die Verschmutzung der Meere und Böden durchPlastik zu leisten." Fair Recycled Plastic soll ein innovatives Beispiel füreine nachhaltige Kunststoffproduktion und -verwertung sein und andereUnternehmen und Akteure ebenfalls zu neuen Wegen inspirieren.Die Initiative basiert auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, indemKunststoffe, die sonst in der Natur, auf Müllkippen oder im Feuer landeten,gesammelt, aufbereitet und dem Wertstoffzyklus wieder zugeführt werden. So sollnicht nur der Müll auf den Straßen Bangalores reduziert werden, sondern durchdie Produktion vor Ort entstehen auch neue Arbeitsplätze. Zunächst arbeiten 20