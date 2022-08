DAX steigt über 13.700 Punkte

Erstaunlich gut kann sich der Deutsche Aktienindex gegen die wieder aufkommenden Zinsängste nach den starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag behaupten. Mehr als doppelt so viele Stellen wie erwartet wurden im Juli neu besetzt, die Arbeitslosenrate bestätigt nahezu eine Vollbeschäftigung der weltgrößten Volkswirtschaft. Mit den starken Daten sind auch die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed nach der Sommerpause um die nächsten 75 Basispunkte gestiegen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

In New York wackelten daraufhin die zuletzt haussierenden Technologieaktien wieder, während heute Morgen in Frankfurt unter anderem die von steigenden Zinsen profitierenden Finanzwerte gefragt sind. Der DAX ist jetzt kurz vor dem nächsten Widerstand bei 13.750 Punkten angekommen. Ob ihn der Weg in dieser Woche an die 14.000er Marke heranführt, dürfte unter anderem von den am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationsdaten abhängen.

Währenddessen läuft an der Wall Street die Berichtssaison zum zweiten Quartal langsam aus. Ein Großteil der Unternehmen im S&P 500 hat seine Zahlen vorgelegt. Fast 80 Prozent davon konnte mit Bilanz und Ausblick überzeugen und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Heute folgt dann noch ein letzter großer Tag der Abrechnung. Über 400 Unternehmen aus allen Sektoren öffnen ihre Bücher, darunter auch Biontech und Palantir. Gerade letztere dürften sehr interessant werden, da die Aktie seit Jahresanfang massiv verloren hat.

Keine guten Zahlen legt heute das MDAX-Unternehmen Siemens Energy vor. Im letzten Quartal musste der Konzern einen deutlichen Verlust von 533 Millionen Euro hinnehmen. Restrukturierungen im Russlandgeschäft sowie Verluste bei der Windkraft-Tochter belasten die Bilanz. Einziger Hoffnungsschimmer ist das boomende Neugeschäft. Dieses will der Konzern auch nutzen, um das Ruder bis zum Jahresende herumzureißen. Ob dies allerdings bei den Turbulenzen am Energiemarkt machbar ist, muss der Konzern erst unter Beweis stellen. Die Rahmenbedingen bleiben ohne Frage schwierig.