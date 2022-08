(PLX AI) – Viatris Q2 gross margin 41.4%.Q2 revenue USD 4,120 million vs. estimate USD 4,200 millionQ2 adjusted gross margin 58.6%Q2 net income USD 314 millionQ2 adjusted EBITDA USD 1,480 million vs. estimate USD 1,450 millionQ2 free cash flow USD …

Viatris Q2 Revenue Just Under Estimates, While Adj. EBITDA Ends Above

