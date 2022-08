München (ots) -



- Interhyp-Auswertung von über 500.000 abgeschlossenen Finanzierungen für den

Bau oder Kauf einer Immobilie von 2012 bis zum ersten Halbjahr 2022

- Immobilienpreissteigerung des ersten Halbjahres 2022 liegt gegenüber dem

Vorjahreshalbjahr noch bei rund 11 Prozent

- Preisanstieg im ersten Quartal beschleunigt und im zweiten Quartal abgeflacht

- Aktuelle Stagnation und Preisrückgänge gegenüber dem ersten Quartal 2022

- Blick auf 6 Großstädte: Größere Preisrückgänge in Köln, München und Leipzig

- Gestiegene Bauzinsen, die sich seit Jahresbeginn etwa verdreifacht haben,

drücken auf die Leistbarkeit

- Käuferinnen und Käufer wählen leicht niedrigere Tilgungen, aber Finanzierungen

werden mit mehr Eigenkapital und längeren Zinsbindungen noch sicherer

- Aktuelles Zwischentief beim Zins macht Kauf wieder attraktiver





Nachdem die Immobilienpreise in Deutschland im ersten Quartal 2022 gegenüber demVorjahresquartal mit einem Plus von rund 14 Prozent überproportional gestiegenwaren, beobachtet Deutschlands größter Vermittler für private BaufinanzierungenInterhyp nun ein Abflachen des Preisanstiegs. In der Betrachtung des gesamtenHalbjahres gegenüber dem Vorjahreshalbjahr sind die Preise zwar noch um rund 11Prozent gestiegen. Im zweiten Quartal liegt der Anstieg gegenüber demVorjahresquartal aber nur bei 7,6 Prozent - und gegenüber dem ersten Quartaldieses Jahres ist sogar ein kleiner Preisrückgang von knapp einem Prozent zuverzeichnen. "Die im ersten Halbjahr stark gestiegenen Bauzinsen haben auf dieLeistbarkeit gedrückt", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG.Der Zinsanstieg habe zunächst zu einer stärkeren Nachfrage nach Immobilien geführt. "Viele wollten sich ihr Kaufvorhaben noch zu günstigen Zinsen sichern.Aber mit den steigenden Zinsen haben mehr Menschen neu kalkuliert, sind bei derImmobilie Kompromisse eingegangen oder haben vom Immobilienkauf vorerst Abstandgenommen," so Utecht. Dies hat im zweiten Quartal zu Preiskorrekturen und-stagnationen geführt. In drei von sechs betrachteten Großstädten registriertInterhyp den Preisrückgang sogar im Vergleich zum Vorjahresquartal, und zwar inMünchen, Köln und Leipzig. Grundsätzlich verzeichnet Interhyp stabileFinanzierungen, sogar einen Trend hin zu mehr Sicherheit, mit mehr Eigenkapitalund längeren Zinsbindungen. Momentan sieht Interhyp neue Chancen für Käuferinnenund Käufer, denn im Juli haben die Zinsen um mehr als einen halben Prozentpunktnachgelassen. Jörg Utecht: "Das momentane Zwischentief beim Zins und diezunehmende Verhandlungsbereitschaft von Verkäufern und Maklern bietet jetzt