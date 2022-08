Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Noah Rügamer und Aurelian Steiner sind die Geschäftsführerder Rügamer & Steiner Consulting GmbH in Düsseldorf. Als Agentur unterstützensie Online-Shop-Betreiber dabei, auf die nächsten Wachstumsstufen zu gelangen,ohne dass die Marge und der Gewinn darunter leiden müssen.Während Online-Händler in der Zeit zwischen 2019 und Anfang 2022 im Vergleich zuanderen Branchen überproportional gewachsen sind und profitiert haben, haben siein den letzten vier bis sechs Monaten mit der neuen Krise stark zu kämpfen. Diewenigsten Shops können nach wie vor Wachstum verzeichnen - der Rückgang stehtdamit an der Tagesordnung. Das zeigt, dass der Aufschwung durch Corona nun derVergangenheit angehört. In den Mittelpunkt rückt jetzt der Abschwung durch dieGeschehnisse der jüngsten Vergangenheit. Bekannte Probleme, wie steigendeMarketing-Preise, Probleme beim Pixel-Tracking seit IOS 14 und dergleichenverstärken diese Problematik zusätzlich. All das sorgt für Unmut beiOnline-Händlern, die ihre Waren klassisch über Facebook, Google und ähnlicheAnbieter bewerben. Nachfragen gehen zurück, Gewinne und Verkäufe stagnieren oderbrechen sogar ein. Gesundes Wachstum ist nicht mehr möglich. "Das muss aber garnicht sein", sagen Noah Rügamer und Aurelian Steiner. "Expansion ist auch aufanderen Wegen möglich. Wer bereit ist, strategisch neu und anders zu denken,kann auch kommende Krisen meistern."Wie es Online-Shop-Betreibern gelingt, wieder profitabel zu wachsen oderzumindest ohne Gewinn- und Margenverlust ihre Umsätze zu halten, wissen NoahRügamer und Aurelian Steiner. Sie unterstützen ihre Kunden dabei, sicher undgestärkt durch die Krise zu kommen, die Profitabilität sowie den Gewinn zusteigern und sich so für die Zukunft abzusichern. Wie das gelingen kann, habendie Experten in drei Strategien zusammengefasst.Strategie 1: Fokus auf Gewinn statt nur UmsatzWährend der letzten Jahre ging es fast ausschließlich darum, Umsatz zugenerieren und damit das Wachstum zu steigern - egal wie. Das kann man sich absofort jedoch nicht mehr leisten. Statt blind auf Umsatz und Wachstum zu setzen,müssen Unternehmer heute schauen, ob der generierte Umsatz auch tatsächlichprofitabel ist. Die Effizienz der einzelnen Marketingmaßnahmen und des gesamtenOnline-Shops werden damit immer wichtiger.Strategie 2: Neue, gewinnfördernde Marketingkanäle hinzunehmenAußerdem ist es wichtig, alle Kanäle im Blick zu haben. Auch abseits von Google,Facebook, Instagram und Co. gibt es Kanäle, die derzeit noch wenig oder garnicht genutzt werden. Ein großer Fehler, wie die Experten wissen. Schließlichsind Kanäle wie Programmatic Ads oder E-Mail-Marketing mitunter viel profitabler