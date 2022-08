Fury Gold und Newmont erhöhen Joint-Venture-Anteile am Goldprojekt Éléonore South auf 100%

VANCOUVER, Kanada - 8. August 2022 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass Fury und Newmont Corporation ("Newmont") als Käufer über ihre jeweiligen Tochtergesellschaften gleichzeitig vereinbart haben, die verbleibende Beteiligung von etwa 23,77 % an Azimut Exploration Inc. anteilig zu übernehmen. Die 100 % Éléonore South Joint Venture ("ESJV") Anteile werden dann Fury 50,022 % und Newmont 49,978 % betragen, wobei Fury im Rahmen einer geänderten und neu gefassten Joint-Venture-Vereinbarung der Betreiber bleibt. Die Kosten für Fury für die zusätzliche 11,902%ige Beteiligung an dem Joint Venture werden sich auf etwa 1,2 Mio. C$ belaufen. Der Abschluss des Kaufs unterliegt bestimmten aufschiebenden Bedingungen und wird für das dritte Quartal 2022 erwartet.