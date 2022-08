Juggernaut durchteuft im ersten Bohrloch der Stepout-Bohrungen 2022 im Bereich der Entdeckung Goldilocks zwei Mineralisierungszonen, 120 Meter entlang des Streichens und 90 Meter im Einfallen

Vancouver, British Columbia – 8. August 2022 – Juggernaut Exploration Ltd. (JUGR.V) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im ersten Bohrloch der ergänzenden Stepout-Bohrungen 2022 im Bereich der Entdeckung Goldilocks zwei Mineralisierungszonen durchteuft hat, die sich 120 Meter entlang des Streichens und 90 Meter im Einfallen befinden und sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen sind. Das erste Entdeckungsloch des Jahres 2022 ist eine Erweiterungsbohrung zu den 5 Entdeckungslöchern, die 2021 niedergebracht wurden. In all diesen Löchern wurden in den Quarz-Chlorit-Sulfid-Erzgängen der neu entdeckten Zone Goldilocks mächtige Abschnitte einer hochgradigen Gold-/Polymetallmineralisierung durchörtert. In Bohrloch GS-21-05 wurde auf 5,5 m ein Goldgehalt von 10,795 g/t (14,31 AuÄq), einschließlich 29,2 g/t Au (38,37 AuÄq) auf 2,0 m, ermittelt. Die Zone Goldilocks verläuft an der Oberfläche nachweislich über 290 Meter mit einem vertikalen Relief von 160 Metern, bevor sie von einer Deckschicht überlagert wird, und ist sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen. Die Bohrungen im Jahr 2022 konzentrieren sich auf die Erkundung der Zone Goldilocks entlang des Streichens (bis zu ca. 300 m) und im Einfallen (bis zu 400 m). Das Konzessionsgebiet Gold Star ist eine ursprüngliche Entdeckung, zu der es keine Aufzeichnungen aus früheren Arbeiten in diesem Gebiet gibt. Es liegt 4,5 km östlich der Tidengewässer an der Zentralküste von British Columbia, in rund 5,5 km Entfernung von Forststraßen, was einen guten Zugang zur Infrastruktur ermöglicht.