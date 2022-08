DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 14,90 auf 13,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Stahlpreise hätten im ersten Halbjahr für Rückenwind gesorgt, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht des Stahlhändlers./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 06:45 / CET

