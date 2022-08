Während sich die US-Wirtschaft, zumindest auf dem Papier betrachtet, nach zwei Quartalen mit negativem Wirtschaftswachstum in einer Rezession befindet, konnten die Aktienmärkte in den vergangenen beiden Wochen deutlich zulegen. Die Rezessionsängste haben dazu geführt, dass die Zinsanhebungserwartungen zurückgeschraubt wurden. Hierdurch fielen die Renditen von Staatsanleihen in der Eurozone und Aktien, insbesondere Growth-Aktien, konnten deutlich zulegen. Die Märkte erwarten nun ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die Zentralbanken und glauben an einen raschen Rückgang der Inflation. Gegen dieses Narrativ spricht der weiterhin äußerst robuste Arbeitsmarkt in den USA, die über den Erwartungen liegenden US-Einkaufsmanagerumfragen und ein sich beschleunigendes Wirtschaftswachstum in der Eurozone im zweiten Quartal. Im Gegensatz zu den Finanzmärkten sorgt sich die US-Notenbank Fed weiterhin um die Inflation und hat die Zinsen abermals um 75 Basispunkte auf nunmehr 2,25 - 2,50 Prozent angehoben. Explizit wurde betont, dass es weiterhin oberste Priorität habe, die Inflation unter das Zwei-Prozent-Ziel zu drücken. Auch wenn die Fed nun auf eine „Forward Guidance“ verzichtet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von weiteren deutlichen Zinserhöhungen auf den nächsten Sitzungen auszugehen, insbesondere da die Inflationszahlen auf absehbare Zeit deutlich erhöht bleiben.

Während die Zinsen am kurzen Ende weiter durch die zu erwartende Notenbankpolitik getrieben werden, wird das lange Ende von den zunehmenden konjunkturellen Sorgen und den ab 2023 durch die Marktteilnehmer erwarteten Zinssenkungen beeinflusst. In den USA hat die Zinsstrukturkurve bereits eine deutlich inverse Struktur angenommen, das heißt, das kurze Ende notiert höher als die Zinsen am langen Ende. Den Moventum-Portfolios kam diese Entwicklung kurzfristig nicht entgegen. Aufgrund der sehr kurzen, teilweise geldmarktnahen Positionierung konnten sie nicht vollumfänglich am Zinsrückgang in der Eurozone partizipieren. Wir ersparen uns jedoch sehr viel Volatilität und profitieren automatisch von den höheren Geldmarktzinsen. Unabhängig davon profitierten die Moventum-Portfolios auch im positiven Marktumfeld von ihren signifikanten Engagements in Unternehmens- und Hochzinsanleihen.