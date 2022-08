08.08.2022 - Die Europäische Zentralbank (EZB) will den Kampf gegen die Inflation aufnehmen und hat zum ersten Mal seit 2011 den offiziellen Leitzins um 0,50% auf 0,50% erhöht und den Einlagenzins der Banken (für bei der EZB „geparkte“ Gel- der) auf 0,00%, so dass den Banken kein Zins mehr in Rechnung gestellt wird. Ist diese historische Zinswende der richtige Schritt und erfolgt er rechtzeitig genug? Was werden die Folgen für Konjunktur und Inflation in der Euro-Zone sein? Wird es gelingen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, ohne die Euro-Zone in eine Rezession zu treiben oder die Währungsunion zu sprengen? Mehr noch als auf den Zinsentscheid waren professionelle Investoren auf die Aussagen der EZB-Präsidentin, Christine Lagarde, zu dem neuen Anti-Fragmentierungsinstrument „Transmission Protection Instrument“ (TPI) gespannt, mit dem die Notenbank verhindern will, dass die Renditen von Anleihen hochverschuldeter Staaten wie etwa Italien auf ein nicht bezahlbares Niveau ansteigen. Mit dem TPI will die EZB nämlich gezielte und unbegrenzte Anleihekäufe einzelner hochverschuldeter Länder ermöglichen. Durch die Anleihekäufe sinkt die Zinsdifferenz zu Ländern, die sich aufgrund ihrer guten Wirtschaftslage günstiger finanzieren können. Die EZB hat erklärt, dass sie vor allem Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren kaufen werde und zwar in erster Linie von Ländern „deren Finanzierungsbedingungen sich verschlechtert haben, was durch länderspezifische Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt ist“. Das wäre sehr weitreichend. Das TPI ist nicht nur auf Staatsanleihen beschränkt. Die EZB kann auch Wertpapiere aus dem privaten Sektor kaufen, „wenn dies angemessen ist“. Es gibt nur wenige Limits für Käufe, die Kriterien sind relativ vage formuliert. Zunächst kommen alle 19 Länder der Eurozone automatisch für das Instrument infrage – sofern sie nicht gegen Defizitkriterien der EU verstoßen oder Verfahren anhängig sind wegen wirtschaftlicher Ungleichgewichte.

Viele Ökonomen verweisen darauf, dass es bereits mehrere Instrumente gibt, um verschuldeten Euro-Ländern zu helfen. Etwa das Notfallprogramm PEPP aus der Coronakrise, den europäischen Rettungsfonds ESM und das ältere Anleihekaufprogramm OMT. Unter allen sei allerdings TPI am lukrativsten, meinen Ökonomen. Durch TPI werden reformintensive Programme wie OMT unattraktiver, meint etwa der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbands (IIF), Robin Brooks. Es sei wichtig, Hilfen an relativ harte Auflagen zu binden und mit einer gewissen Stigmatisierung zu verbinden, da dies hochverschuldete Euro-Länder eher zu Reformen ermutigen würde.