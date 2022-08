Dem Fachkräftemangel in der Pflege vorbeugen - darauf kommt es jetzt an (FOTO)

Bielefeld (ots) - Große Sorgen gehören momentan zum Alltag vieler

Pflegebetriebe. Sie wissen kaum noch, wie sie freie Stellen besetzen sollen.

Seit Jahren mangelt es an Fachkräften - und die Corona-Pandemie hat die Lage

noch einmal verschlimmert. Sogar die Zahl der Auszubildenden ist aktuell

rückläufig.



Wie kann es also gelingen, wieder mehr Mitarbeiter für das Unternehmen zu

gewinnen? Worauf ist beim Recruiting zu achten und welche Maßnahmen sollten

jetzt ergriffen werden? Unternehmensberater Michael Moskal kennt die Antwort auf

derlei Fragen. Er verrät sie in diesem Interview.





Der Mangel an Fachkräften ist groß. Wie sollten sich die Unternehmen jetztaufstellen, um auch künftig beim Recruiting erfolgreich zu sein?Zunächst ist es wichtig, bei der Mitarbeitersuche mit modernen Mitteln zuwerben. Heißt, dass es heute ohne das Internet und die sozialen Medien nichtmehr geht. Wer auf sich aufmerksam machen möchte, kommt an eigenen Accounts aufInstagram, Facebook und TikTok nicht mehr vorbei. Wer die Zahl der eingehendenBewerbungen erhöhen will, muss ein vereinfachtes Bewerbungsverfahrengewährleisten.Die Reichweite in den sozialen Medien gilt als groß. Wie kann sie ausgeschöpftwerden?Auch hierbei ist es ratsam, etwas moderner zu denken. Natürlich können Fotos undgeschriebene Texte interessant wirken. Die Mehrzahl der Betrachter wünscht sichaber kurze Videoclips, die eine Länge von 60 bis 90 Sekunden nichtüberschreiten. Sie lassen sich recht einfach produzieren und können einenEinblick in den Alltag des Pflegebetriebs bieten.Es genügt also, während der Arbeit die Kamera des Smartphones mitlaufen zulassen?Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Im Grunde geht es darum, dass dieAuszubildenden und die Fachkräfte sich einmal kurz vorstellen, sie dasPflegeunternehmen sowie den Arbeitsalltag anschaulich darstellen - und dass sieals Markenbotschafter dem Betrachter helfen, den Betrieb kennenzulernen.Genügen diese Maßnahmen, um langfristig ein erfolgreiches Recruiting aufzubauen?Das Marketing im Internet ist nur eine von mehreren Säulen. Natürlich ist eszudem wichtig, auch außerhalb der sozialen Medien um neue Mitarbeiter zu werben.Etwa durch den Besuch bei Ausbildungs- und Fachmessen. Hier ist der persönlicheKontakt mit der Zielgruppe möglich. Die Pflegebetriebe sollten zudemKooperationen mit Schulen aufbauen, um den Schülern etwa ein Praktikum zugewährleisten.Dennoch ist das Image der Branche momentan nicht allzu gut. Kann es trotz allerBemühungen überhaupt gelingen, wieder mehr Menschen auf den Beruf aufmerksam zumachen?Auch das ist eine große Herausforderung. Die Betriebe sind gut beraten, wiedermehr aus ihrem Schattendasein herauszutreten. Die Pflege ist ein Beruf, ohne dendie Gesellschaft nicht funktionieren kann. Es gilt also, diesen Aspekt vermehrthervorzuheben. Ebenso müssen die Attraktivität und die sehr gute Perspektive derBranche unterstrichen werden. So kann es gelingen, dem Fachkräftemangelentgegenzutreten.