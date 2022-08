Anhaltende Belastung im SAP-Segment und nicht vollzogene SaaS-Akquisition führen zur Konkretisierung der Guidance



q.beyond hat heute Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf das untere Ende der zuvor avisierten Bandbreite angepasst.



Umsatz unter und EBITDA im Rahmen unserer Erwartung: Das SAP-Geschäft (-19,0% yoy) wurde in Q2 von Corona-Quarantänen, verschobenen S/4HANA-Transformationen und einer nicht zufriedenstellenden Vertriebs-Performance belastet. Dadurch lagen die Konzernerlöse unter unserer Prognose von 44,3 Mio. Euro. Das EBITDA i.H.v. 1,4 Mio. Euro entspricht hingegen exakt unserer Erwartung, wobei dies auch auf Rückstellungseffekte zurückzuführen ist (Q2/22: 0,9 Mio. Euro Auflösung; Q2/21: 0,3 Mio. Euro Bildung). Von der weiterhin attraktiven Umsatzdynamik im Cloud- & IoT-Segment (+5,2 Mio. Euro yoy bzw. +18,0% yoy) dürften rund 1,6 Mio. Euro auf den anorganischen Erlösbeitrag von datac entfallen. Die Gesellschaft wurde im Vorjahr erst ab Mitte Juni konsolidiert.

Vorstand sieht infolge adjustierter M&A-Strategie von Zukauf ab: Auf dem CMD im April stellte q.beyond die Mehrheitsbeteiligung an einer SaaS-Plattform im Energiebereich in Aussicht. Darauf wurde v.a. aus zwei Gründen verzichtet. Einerseits rücken transformative

Digitalisierungsprojekte im Energiesektor durch die Ukraine-Krise temporär in den Hintergrund. Andererseits erfuhren unprofitable Gesellschaften am Kapitalmarkt zuletzt einen starken Multiple-Decrease und die SaaS-Einheit hätte einen Free Cashflow von bis zu -7 Mio. Euro erzielt. QBY möchte nun vielmehr Targets mit einer höheren Marktreife und einem bereits zum Übernahmezeitpunkt profitablen Ergebnis erwerben, was wir als positiv werten.



Prognosen angepasst: Als Resultat der unter den Erwartungen liegenden Geschäftsdynamik sowie der ausgebliebenen, aber vom Unternehmen bereits einbezogenen SaaS-Transaktion erwartet der Vorstand Umsatz und EBITDA in 2022 nun am unteren Ende der bislang avisierten Spanne (180-200 Mio. Euro bzw. 8-16 Mio. Euro). Wir hatten uns bereits am unteren Ende positioniert (MONe alt: 182,8 Mio. Euro bzw. 9,3 Mio. Euro), berücksichtigen in unseren überarbeiteten Schätzungen nun jedoch eine noch konservativere Entwicklung des SAP-Bereichs. Ferner erhöhen wir den Betafaktor angesichts der ersichtlichen Buy-and-Build-Schwierigkeiten im SaaS-Bereich auf 1,3x, wodurch der WACC nun 8,0% beträgt (zuvor: 7,5%). So soll das SaaS-Geschäft nach einem in 2022 noch negativen Beitrag 2025 bereits mehr als 25,5 bis 35,4% der Segmentbeiträge erwirtschaften (vgl. Comment vom 06.04.). Fazit: Die Q2-Zahlen zeigen deutliche Bremsspuren im Geschäftsbereich SAP auf. Trotz eines gesenkten Kursziels von 2,20 Euro (zuvor: 2,60 Euro) erachten wir die Aktie jedoch als zu niedrig bewertet und bestätigen unsere Kaufempfehlung.







