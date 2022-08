Save Foods entwickelt einige Dynamik mit mexikanischen Limettenexporteuren

Mexiko ist der zweitgrößte Limettenexporteur der Welt, mit einem Anteil von ca. 18 % an der weltweiten Limettenproduktion.

Neve Yarak, Israel, Aug. 08, 2022 -- Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, gab heute den Abschluss mehrerer erfolgreicher Pilotprogramme mit Limettenverpackern in Mexiko, dem weltweit zweitgrößten Exporteur von Limetten, bekannt.

SiCar Farms Mexico Ltd. (SiCar Mexico"), einer der führenden mexikanischen Limettenverpacker, hat nach einem erfolgreichen Pilotprogramm Anfang des Jahres im dritten Quartal 2021 damit begonnen, Save Foods' Öko-Pflanzenschutzmittel in allen seinen Anlagen einzusetzen. Der Erfolg von SiCar Mexico bei der Anwendung von Save Foods war eine wichtige Triebfeder für andere Verpackungsunternehmen, Pilotprogramme mit dem Unternehmen zu initiieren. Einer der Abpacker berichtete, dass die mit Save Foods behandelten Limetten 33 Tage nach der Behandlung ihre grüne Farbe beibehielten, was auf Frische und gleichbleibende Qualität hindeutet, was länger ist als bei kommerziellen Anwendungen erwartet.

Wie bereits angekündigt, berichtete ein Kunde von SiCar Mexico, ein großer bekannter US-Einzelhändler, dass die Haltbarkeit von Limetten, die mit dem Öko-Pflanzenschutzmittel von Save Foods behandelt wurden, im Vergleich zu anderen Limetten um mehr als fünf Tage verlängert werden konnte. Diese verlängerte Haltbarkeit ermöglicht es Lebensmittelherstellern, -verarbeitern und -einzelhändlern, Abfälle zu minimieren, die Effizienz der Lieferkette zu maximieren und ein breiteres Vertriebsnetz aufzubauen - und das alles auf kostengünstige Weise.