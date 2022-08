LONDON (dpa-AFX) - Angesichts drastisch steigender Lebenshaltungskosten wird die Kritik an der mit dem Rennen um die Johnson-Nachfolge beschäftigten britischen Regierung lauter. Der Industrieverband CBI (Confederation of British Industry) rief die konservative Regierung am Montag dazu auf, schon jetzt Pläne vorzulegen, wie Haushalte entlastet werden können.

"Der Premierminister und der Finanzminister sollten die nächsten paar Wochen nutzen, um die sich abzeichnende Krise in den Griff zu bekommen", sagte CBI-Generaldirektor Tony Danker am Montag.