Gespalten, Kommentar zur Kraftwerksbranche von Michael Flämig

Frankfurt (ots) - Wer eine halbe Milliarde Euro versenkt, der hat ein Problem.

Dies gilt erst recht, wenn das Geld innerhalb von nur drei Monaten verschwindet.

Siemens Energy steht vor genau diesem Phänomen. Der Quartalsverlust ist

gewaltig, selbst in Relation zum Umsatz von gut 7 Mrd. Euro. Die Abkehr von

Russland und die roten Zahlen der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa zehren an der

Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Doch die Sache ist weniger eindeutig, als die

Zahlen nahelegen. In Wahrheit ist Siemens Energy kein klarer Fall, sondern ein

multipel gespaltenes Unternehmen.



Die offenkundigste Spaltung ist jene zwischen öffentlicher Bedeutung und

betriebswirtschaftlichem Resultat. Nach dem Angriff Russlands gibt es für die

Wirtschaft hauptsächlich ein Thema: die Verfügbarkeit und der Preis von Energie.

Siemens Energy spielt als Weltmarktführer in Teilen des Kraftwerkgeschäfts also

eine wirklich wichtige Rolle. Doch der Konzern kann daraus kaum Kapital

schlagen.