LILYSILK feiert sein 12-jähriges Jubiläum von Spektakulär Leben mit der Einführung seines ersten Öko-Kreislaufs in den USA

LOS ANGELES, 8. August 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Seidenmarke LILYSILK ist stolz darauf, ihren 12-jährigen Meilenstein mit spektakulärem Wachstum mit einer einfachen und konsequenten Mission bekannt zu geben: die hochwertigsten Seidenprodukte in die Welt zu bringen. Heute ist die Marke stolz darauf, mehr als 1,5 Millionen Kunden auf der ganzen Welt mit hochwertigen Seidenprodukten zu versorgen, getragen von der Philosophie, den Kunden zu helfen, durch einen besseren und nachhaltigeren Lebensstil „spektakulär zu leben".

Zu diesem Zeitpunkt freut sich LILYSILK auch, die Fertigstellung seines ersten geschlossenen Öko-Kreislaufs in den USA bekannt zu geben, der dem Umweltschutz gewidmet ist. Im Öko-Kreislauf werden die Produkte erst nach der Bestellung hergestellt. Das Unternehmen verwendet außerdem zu 100 % biologisch abbaubare Verpackungen, abfallfreie Seidenproduktion und recycelt nicht verwertbare Stoffe zu brauchbaren Artikeln, was wiederum der Allgemeinheit zugutekommt. Die Kunden können in ihren LILYSILK-Outfits selbstbewusst aussehen und sich sicher fühlen, weil sie wissen, dass ihre Seidenkleidung sanft zu ihrer Haut und der Umwelt ist.