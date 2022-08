DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Arbeitskräftemangel:

"Deutlich effektiver als die Einführung einer 42-Stunden-Woche wäre zunächst einmal, so viele Menschen wie möglich in Vollzeit zu holen (...). Hier ließe sich enormes Potenzial heben - und damit sind nicht in erster Linie die Menschen aus der Arbeitslosenstatistik gemeint, sondern zwei andere Beschäftigtengruppen. Die erste: Eltern. Deutschland hat eine der höchsten Teilzeitquoten Europas. Und noch immer sind es hauptsächlich Frauen (...), die in Teilzeit arbeiten. Nicht immer freiwillig. So brachte das IW schon im vergangenen Coronasommer eine Studie heraus, die zeigte, dass es vor allem Mütter kleiner Kinder schwer haben, ihrem Wunsch nach mehr Arbeit nachzugehen. (...) Die andere Stellschraube sind die rund sieben Millionen Minijobber in Deutschland. Auch unter ihnen gibt es laut IAB einen beträchtlichen Anteil, der gern mehr arbeiten würde. Diese Wünsche müssen Unternehmen und Politik unbedingt hören und fördern - mit Wertschätzung, Aufstiegschancen und mehr Arbeitsstunden."/DP/jha