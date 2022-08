Wirtschaft Geschäftsklima in Chemiebranche deutlich verschlechtert

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Geschäftsklima in der Chemieindustrie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verschlechtert. Der entsprechende Index fiel im Juli 2022 auf einen Tiefstand von -44,4 Punkten, teilte das Ifo-Institut am Dienstag mit.



Im Vorjahresmonat hatte der Wert noch bei +11,8 Punkten gelegen. Der Krieg in der Ukraine verschärfe die angespannte Lage in der Branche noch weiter, hieß es zur Begründung für den Rückgang. "44 Prozent des Energieverbrauchs in der chemischen Industrie entfallen auf Erdgas", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.