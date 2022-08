SESAMI WIRD DURCH DIE ÜBERNAHME DES FINTECHS PLANFOCUS ZUM WELTWEIT FÜHRENDEN ANBIETER VON SOFTWARELÖSUNGEN ZUR BARGELD OPTIMIERUNG

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die KI-basierte Bargeld-Optimierungssoftware von

"Mit dieser Akquisition wird Sesami zum weltweit führenden Anbieter vonBargeld-Optimierungslösungen, dessen konkurrenzloses Technologiepaket nun durchdie Hinzunahme der innovativen Bargeld-Optimierungssoftware von planfocuserweitert wird", sagt Steph Gonthier, Chief Executive Officer von Sesami. "DieIntegration der KI-basierten Technologie und des starken Teams von planfocus inunsere Software-Plattform für das Bargeld-Ökosystem von Unternehmen versetzenSesami in die Lage, Finanzinstituten und Handelsunternehmen die einzigeganzheitliche Lösung für das Bargeld-Ökosystem zu liefern", fügt er hinzu.Gegründet in 2004 und mit Firmensitz in München, entwickelt planfocus führendeSoftwarelösungen zur Optimierung der Bargeldlieferkette, die erheblich dazubeitragen, Logistikausgaben und Kosten für die Bargeldhaltung zu senken undgleichzeitig die Verfügbarkeit und das Serviceniveau der Kunden zu steigern. DieTechnologie von planfocus unterstützt Finanzinstitute und Handelsunternehmenweltweit bei der Prozessoptimierung und bringt spürbare Kosten- undService-Effizienzen im gesamten Bargeld-Ökosystem."Wir sind sehr stolz darauf, unsere Kräfte mit Sesami zu bündeln, einemhochmodernen Innovator und disruptiven Weltmarktführer, um eine vollständigintegrierte und ganzheitliche Softwarelösung für Bargeld anzubieten, die esFinanzinstituten und Handelsunternehmen ermöglicht, ihr gesamtesBargeld-Ökosystem nahtlos zu verwalten und auszulagern. Als Teil von Sesamiwerden wir nun in der Lage sein, unsere Technologie der nächsten Generation zuskalieren und unsere unübertroffenen Lösungen zur Bargeldoptimierung einembreiteren globalen Kundenstamm zugänglich zu machen", sagt Dr. Joachim Walser,CEO und Mitbegründer von planfocus.Mit der Integration von planfocus erweitert Sesami seinen globalen Kundenstammum einige der weltweit führenden Finanzinstitute und Handelsunternehmen. Durchdie Integration in die bestehende Technologie wird auch das Angebot zurBargeldoptimierung für den bestehenden Kundenstamm erweitert. Derzeit optimiertplanfocus den Betrieb von über 78.000 Bankfilialen, Geldautomaten undBargeldverarbeitungszentren und steuert jährlich über 300 Milliarden Euro anphysischen Bargeldtransporten.ÜBER SESAMISesami, ein Unternehmen der Garda World Security Corporation, bietet die einzigeganzheitliche Plattform für ein globales Bargeld-Ökosystem. Sesami bietetSoftware, intelligente Geräte und Services, die Finanzinstituten undHandelsunternehmen dabei helfen, die Leistung ihres Bargeld-Ökosystems durcheinen einzigen Anbieter zu optimieren.