Das belastet vor allem die in den vergangenen Wochen gut gelaufenen Technologieaktien an der Wall Street, während der Deutsche Aktienindex vor den morgigen Inflationsdaten aus den USA ein paar sommerliche Warteschleifen dreht. Wenig Bewegung also in Frankfurt, auch weil nach dem Sommer mit September und Oktober zwei eher saisonal schwierige Monate im statistischen Börsenkalender stehen.

Was dem Aktienmarkt jetzt gut tun würde, wäre eine Entspannung an der Inflationsfront. Egal, ob bereits die ersten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed schon wirken oder die wieder fallenden Rohstoffpreise für nachlassenden Druck sorgen – alles was morgen unter neuen Prozent Inflation aus den USA gemeldet wird, wäre ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass das Plateau der Teuerung erreicht sein könnte. Ohne ein Ende der steigenden Preise steht die Fed dank der starken Arbeitsmarktdaten wohl nicht vor einem Ende ihrer seriellen, schnellen Leitzinsanhebungen.