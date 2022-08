NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Es werde wohl wieder Diskussionen über die Qualität der Zahlen geben, prognostizierte Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das operative Ergebnis des Rückversicherers liege um ein Fünftel unter der Markterwartung. Andererseits lägen die Verluste aus großen Schäden deutlich unter den Annahmen und für den Rest des Jahres gebe es einen erheblichen Puffer./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 07:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 07:27 / BST

Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 335 Euro