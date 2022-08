Fraport-Konzern-Zwischenbericht für die ersten sechs Monate 2022 Fluggastaufkommen bringt Umsatzsprung

Frankfurt (ots) - Sehr dynamisches Passagierwachstum / Hohe Zuwächse in

Frankfurt und an Beteiligungsflughäfen steigern Umsatz deutlich (+66,3 Prozent)

/ Wertberichtigung führt zu hohem Einmaleffekt und negativem Konzern-Ergebnis



Die umfassenden Lockerungen von Reisebeschränkungen haben die Verkehrszahlen im

Fraport-Konzern sehr dynamisch gesteigert. Einzelne stark touristisch geprägte

Flughäfen in Griechenland lagen in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits

über dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 - darunter: Rhodos, Santorin und

Kerkyra auf Korfu. Gestützt von der steigenden Nachfrage stieg der

Konzern-Umsatz auf 1.348,5 Millionen Euro (+66,3 Prozent) im ersten Halbjahr

2022.





