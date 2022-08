Gerresheimer investiert bis zu 94 Millionen Dollar in US-Produktionsstandort

Morganton, NC (ots) -



- Bedeutende Expansion auf dem nordamerikanischen Markt

- Die U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)

unterstützt das Ausbauprogramm mit einer 70/30-Kostenbeteiligung

- Neue hochmoderne Produktionslinien in North Carolina erhöhen die jährliche

Produktionskapazität von Glasfläschchen in den USA erheblich



Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Healthcare & Beauty Solutions und

Drug-Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, investiert bis zu 94

Mio. US-Dollar in den Ausbau seiner Produktions-, Liefer- und

Logistikkapazitäten für Glasfläschchen (Vials) in den USA. Das Projekt wird von

der "Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)", Teil des

"Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR)" des

"U.S. Department of Health and Human Services (HHS)" und des "Department of

Defense (DOD)" unterstützt. Durch den Ausbau wird die Kapazität von Gerresheimer

um neue Glasformlinien zur Herstellung von Fläschchen erweitert. BARDA wird

Gerresheimer bis zu 66 Mio. US-Dollar für dieses Projekt zur Verfügung stellen.

Die Investition ist Teil des weltweiten Expansionsplans und des

Strategieprozesses formula G der Gerresheimer.





