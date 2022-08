First Hydrogen kündigt Pläne bezüglich grünen Wasserstoffs für Nordamerika an

Vancouver, B.C., 9. August 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN” oder das „Unternehmen”) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, die Ausweitung seiner Produktionspläne für grünen Wasserstoff auf den nordamerikanischen Markt bekannt zu geben. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf Kanada mit seinen enormen Ressourcen an erneuerbaren Energien (Wasserkraft, Solar- und Windenergie), die für die Produktion von grünem Wasserstoff ohne Kohlenstoffemissionen genutzt werden können. Am 11. Juli 2022 kündigte die kanadische Regierung ihre ersten Finanzierungsanreize für emissionsfreie mittelschwere und schwere Fahrzeuge an (das iMHZEV-Programm wird über vier Jahre hinweg Mittel in Höhe von 547,5 Millionen Dollar bereitstellen). Dieses neue politische Engagement wird dazu beitragen, eine neue Nachfrage nach mit grünem Wasserstoff betriebenen Nutzfahrzeugen zu schaffen.

First Hydrogen erarbeitet Pläne für ein kundenorientiertes „Hydrogen as-a-Service“-Modell, das saubere und umweltfreundliche Lösungen für Wasserstoffkraftstoff, technologisch fortschrittliche Tankstellen und emissionsfreie Nutzfahrzeuge umfasst, um die Schaffung von emissionsfreien Ökosystemlösungen zu beschleunigen.

Nach den bisherigen positiven Fortschritten beginnt First Hydrogen Energy nun mit der Entwicklung von vier wichtigen Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff im Vereinigten Königreich. Die Expansion in Nordamerika ist Teil der Strategie von First Hydrogen, eine Produktion von grünem Wasserstoff in Regionen mit starker politischer Unterstützung für grünen Wasserstoff und/oder reichlich vorhandenen erneuerbaren Energiequellen zu entwickeln. Der produzierte grüne Wasserstoff wird in der Nähe der Produktionsstandorte verteilt, wodurch die Vertriebskosten minimiert werden und auch der Klimawandel, die Verringerung der Umweltverschmutzung und die Energieresilienz in der Region des Produktionsstandorts für grünen Wasserstoff gefördert werden.

Das Unternehmen hat die Firma ARUP Canada, Inc. (Arup) mit der Erbringung von Ingenieurberatungsleistungen im Zusammenhang mit Projekten beauftragt, die das Unternehmen in Kanada entwickelt. Arup ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen für nachhaltige Entwicklung, das sich aus Designern, Planern, Ingenieuren und technischen Spezialisten zusammensetzt und über 17.000 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Arup verfügt über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Wasserstoffstudien und -projekte und ist auch der technische Berater für die Projekte von First Hydrogen im Vereinigten Königreich.