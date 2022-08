Marvels Power One erhält erste Stellungnahmen von der TSX.V zur Börsennotierung von Power One zurück

09. August 2022. Vancouver, B.C. - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); („Marvel“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aktionäre über den Antrag auf Börsennotierung von Marvels Unternehmensbeteiligung Power One Resources Corp. zu informieren. Power One war eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marvel Discovery und erhielt am 23. April 2021 die endgültigen Genehmigungen für den Ausgliederungsplan (Spin-Out).

Als Teil der Transaktion erhielten die Marvel-Aktionäre 16 Millionen Stammaktien, wobei Marvel 5 Millionen Stammaktien für die Übertragung des Eigentums am Projekt Serpent River Pecors (Elliott Lake, Ont.) und am Projekt Wicheeda (Prince George, B.C.) an Power One erhielt.

Chief Executive Officer Karim Rayani erklärte dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir bei Power One endlich vorankommen, denn wir glauben, dass diese Projekte ein enormes Potenzial haben. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - die Wiederentdeckung von Uran als saubere Energie und die wachsende Nachfrage und das Interesse an umweltfreundlichen und kritischen Elementen für eine saubere Zukunft sind ungebrochen. Unser Angebot wurde überzeichnet und wir freuen uns darauf, über das endgültige Genehmigungsdatum zu berichten.“

Marvel hat bisher große Fortschritte gemacht, und wir sind jetzt dabei, unsere Antwort an die TSX.V für die Notierung der Aktien von Power One abzuschließen. Wir sind der Ansicht, dass dies für Marvel und seine Aktionäre äußerst vorteilhaft ist, da dies unsere Aktienkapitalisierung weiter absichert, ohne die für die Weiterentwicklung dieser Projekte erforderlichen Ausgaben. Wir halten nach wie vor eine beträchtliche Beteiligung an Power One und werden weiterhin als Projektträger fungieren.

Am 1. Januar 2022 arrangierte Power One eine nicht vermittelte Privatplatzierung, die Bruttoeinnahmen von bis zu $ 800.000 einbringen sollte. Power One hat das überzeichnete Angebot am 1. Februar 2022 abgeschlossen, nachdem es Zeichnungen im Wert von $ 1,1 Mio. erhalten hat. Für weitere Informationen siehe www.sedar.com.

Das Serpent River Pecors-Projekt (das „Projekt“) befindet sich 15 Kilometer östlich von Elliot Lake, Ontario. Im Rahmen von begrenzten Bohrungen, die Rio Algom im Jahr 1974 beim Vorkommen Pecors East (MDI41J08NW00060) auf dem Projekt durchführte, wurde eine nicht gemäß National Instrument 43-101-konforme historische Ressource von 20 Millionen Tonnen (Mt) mit durchschnittlich 0,037 % Uran ausgewiesen. Unmittelbar westlich des Projekts Serpent River Pecors liegt das Uran-/Seltene Erden-Projekt Eco Ridge von Pele Mountain. Im Juli 2011 meldete Pele Mountain die positiven Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, die 34,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,040 % U3O8 und 1.455 Teilen pro Million TREO (total rare earth oxides = Seltene-Erden-Oxide insgesamt)1 beschreibt.