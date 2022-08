Erste Entscheidung in der Sommer-Rally

in der Vorwoche hatte ich hier die Chancen der Bullen für eine Sommer-Rally ausgelotet: Das Fazit: Die Gelegenheit ist günstig, vor allem an den US-Börsen – sie muss nur genutzt werden. Inzwischen ist eine erste Entscheidung fällig, die den Verlauf der nächsten Wochen bestimmt.

Der Kurs ist bis an den Widerstand bei 4.158 Punkten herangelaufen und dort zunächst abgeprallt (siehe roter Pfeil). Von dieser Marke prallte er schon Anfang Juni dynamisch zurück, nachdem er zuvor dort einige Zeit konsolidierte (siehe roter Bogen).

Bereits Ende Juli hatte ich den Lesern meiner Aktien-Perlen diese und weitere Marken (siehe violette Linien) als wichtige Kursziele in der begonnenen Erholung genannt. Daran, welche dieser Linien der US-Leitindex in den kommenden Wochen erreicht, können wir die Stärke der Bullen erkennen.

Mit dem Erreichen der untersten Linie hat der S&P 500 also erst das Mindestziel der laufenden Erholung erreicht. (Zu ähnlichen Ergebnissen kommt man, wenn man andere Analysemethoden nutzt, z.B. Fibonacci-Linien oder die Target-Trend-Methode.)

Die Szenarien nach der Target-Trend-Methode

Apropos Target-Trend-Methode: Danach hat der Index mit dem Wiedereintritt in den übergeordneten Langfrist-Aufwärtstrend (siehe grüner Pfeil) ein sehr bullishes Signal gesendet. Nun sollte der Kurs theoretisch wieder bis zur Oberkante dieses Kanals laufen – also neue Hochs erreichen!

Doch bei der Target-Trend-Methode kommt es auch auf die Zeitebenen an. Und auf untergeordneter Ebene bewegt sich der Kurs noch in einem klaren Abwärtstrend (rote Linien). Aber auch hier gab es zuletzt einen Fehlausbruch nach unten (siehe grüner Bogen). Wie bei dem grünen Trend gilt nun, dass der Kurs nun mindestens die Oberkante dieses Trends anlaufen sollte.

Dieses Kursziel könnte an dem kleinen Target erreicht werden, bei dem die nächste violette Linie die obere rote Linie schneidet (gelber Kreis). Dieses Target fällt auf den 6.9.2022 (siehe senkrechte Linie). Am Vortag wird in den USA der Labor Day begangen (entspricht unserem 1. Mai). Dieser Tag markiert das Ende der Sommerpause in den USA, da danach z.B. die Schule wieder beginnt.