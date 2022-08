Frankfurt am Main (ots) - Der Wegfall der Kaufprämie wird der Elektromobilität

keineswegs den Stecker ziehen. Ein Drittel der deutschen Autokäufer geht davon

aus, dass ihr nächstes Fahrzeug (wahrscheinlich) elektrisch sein wird. Das zeigt

eine aktuelle Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Ein

Hersteller ist besonders beliebt.



Der Trend zur Elektromobilität setzt sich fort. Das zeigen nicht nur die

Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts für das erste Halbjahr mit den darin

enthaltenen 13 Prozent Elektroautos. Im neuesten BearingPoint "Trendbarometer

Elektromobilität" geben 34 Prozent der deutschen Autokäufer an, dass ihr

nächstes Auto (wahrscheinlich) ein E-Auto sein wird. Im Trendbarometer aus dem

Sommer 2021 waren es noch 30 Prozent. Das entspricht einer relativen Steigerung

von mehr als zehn Prozent auf der Zustimmungsskala für E-Autos. Diese und

weitere Zahlen aus dem neuen "Trendbarometer Elektromobilität 2022" der

Management- und Technologieberatung BearingPoint zeigen, dass immer mehr

Menschen vom elektrischen Fahren überzeugt sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bei der Kaufmotivation spielt der Umweltschutz die wichtigste RolleWarum wählen die Menschen beim Autokauf Fahrzeuge mit E-Antrieb? Ganz vorneliegt die Umwelt: 42 Prozent aller Befragten geben ökologische Gründe alsHauptmotivation für die Wahl eines Elektroautos beim nächsten Autokauf an. Diegeringeren Unterhaltungs- und Servicekosten sind für 25 Prozent der Befragtender wichtigste Grund, steuerliche Vorteile noch für 10 Prozent. Dabei haben vorallem die geringeren Unterhaltskosten bzw. der geringere Serviceaufwand alsHauptgrund im Vergleich zur Umfrage im letzten Jahr zugelegt.Darüber hinaus scheinen auch die Fahreigenschaften vieler E-Autos zu überzeugenoder auch die Angst vor der neuen Technologie zu nehmen. Von den Befragten, diebereits elektrisch gefahren sind, gibt ein weitaus größerer Teil (aktuell 60Prozent der Autokäufer) an, dass die Entscheidung beim nächsten Autokauf auf einE-Auto fallen soll. Im Schnitt ist fast jeder fünfte Deutsche inzwischen schonmal elektrisch gefahren. In den Alterskohorten zwischen 18 und 44 Jahren ist essogar rund jeder vierte.Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Automotive und Industrial Manufacturing beiBearingPoint: "Der Anteil der deutschen Autokäufer, die sich ein E-Autovorstellen können, nimmt zu. Umweltaspekte und Unterhaltskosten sind dabei dieKernargumente, die Käufer von Elektroautos überzeugen. Die wegfallendeE-Förderung durch den Staat wird den Trend zum Elektroauto vielleicht abflachen,aber nicht aufhalten. Auch wenn die Kaufprämie wegfällt, bleiben E-Autos eine