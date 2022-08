Wirtschaft DAX startet leicht im Minus - Berichtssaison im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:15 Uhr wurde der DAX mit rund 13.665 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Aufgrund der weiterhin eher dünnen Nachrichtenlage richtet sich der Blick der Anleger im Laufe des Tages vor allem auf die laufende Berichtssaison. Mit der Münchener Rück und Continental legten zwei DAX-Konzerne neue Geschäftszahlen vor.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 14.532,86€ Hebel 14,99 Ask 9,06 Zum Produkt Long Long Basispreis 12.759,55€ Hebel 14,97 Ask 9,19 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.