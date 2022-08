Einnahmen der VIACTIV von rund 2.99 Milliarden Euro standen in 2021 Ausgaben in Höhe von rund 3.02 Milliarden Euro gegenüber. Der Überschuss der Ausgaben betrug damit rund 24 Millionen Euro. Im letzten Jahr hatten alle Krankenassen, deren Vermögen eine definierte Grenze überschritt, einen Teil davon in den Gesundheitsfonds zur Stützung der Finanzen aller Kassen zu überweisen. Für die VIACTIV wurde ein Beitrag in Höhe von 44,8 Millionen Euro festgesetzt. Ohne diese Vermögensabgabe hätte ein positives Ergebnis für 2021 ausgewiesen werden können.

Auch im vergangen Jahr setzte sich die positive Entwicklung bei der Anzahl der Versicherten fort. Insgesamt konnten 36.453 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden. Diese haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Zahl der VIACTIV-Versicherten auch 2021 größer geworden ist.



"Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bis zum Jahr 2019 wurden von den Handelnden in der Politik nicht genutzt, um die Finanzen in der Gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig zu stabilisieren. Im Gegenteil - die Maßnahmen zielten in aller Regel auf die Verbesserung der Honorarsituation der Leistungserbringer ab und nutzten weniger den Kunden der Kassen. Die zwangsläufigen Defizite konnten, insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie, nur durch hohe Bundeszuschüsse, Eingriffe in die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und die oben beschriebene Vermögensabgabe aller Kassen aufgefangen werden, sagt der Vorstandsvorsitzende Markus Müller. "Das jetzt im Bundeskabinett abgestimmte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hätte die Chance geboten, einige entlastende Hebel kurzfristig umzulegen, wie etwa den Steuerzuschuss für die ALGII-Empfänger auf das notwendige Maß anzuheben. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer bei Human-Arzneimitteln hätte ebenfalls zu einer Entlastung geführt. Langfristig aber brauchen wir mehr Effizienz und Qualität im Gesundheitswesen, um nachhaltig Kosten zu reduzieren", so Müller.