Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Die Märkte erwarten, dass die Fed in nicht allzu ferner Zukunft Schluß macht mit den Anhebungen der Zinsen. Blickt man in die Geschichte, dann zeigt sich, dass die Fed dann reagiert, wenn Inflation und Arbeitslosigkeit bestimmte Marken erreichen (welche Marken sehen Sie im Video). Gestern drehten die Märkte nach starkem Start wieder nach unten. Ist damit die Rally jetzt vorbei? Manches spricht dafür, vor allem dann, wenn heute das gestrige Tagestief im S&P 500 bei 4129 Punkten fallen sollte. Die Märkte sind nach den US-Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag wie vor zu optimistisch für die US-Wirtschaft. Bis die Fed wirklich umsteuert, wird noch viel passieren..

Die Märkte erwarten, dass die Fed in nicht allzu ferner Zukunft Schluß macht mit den Anhebungen der Zinsen. Blickt man in die Geschichte, dann zeigt sich, dass die Fed dann reagiert, wenn Inflation und Arbeitslosigkeit b

Disclaimer