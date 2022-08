Die Allianz Österreich konnte im ersten Halbjahr 2022 ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. "Die robusten Ergebnisse bestätigen unsere Strategie und stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit. Unser Fokus auf Kund:innenzentrierung und Digitalisierung sowie Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen - das sehen wir gerade in volatilen Zeiten wie diesen ganz besonders", kommentiert Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich, die Halbjahresergebnisse und ergänzt: "Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Inflation infolge der verheerenden Situation in der Ukraine und nach wie vor unterbrochener Lieferketten bislang wirtschaftlich gut abzufedern sowie dem steigenden Margendruck entgegenzuwirken."

Zwtl.: Plus bei Prämieneinnahmen



Die Gesamt-Bruttoprämien aller Geschäftsbereiche konnten im Vorjahresvergleich um 6,7 Prozent von 852,7 Mio. Euro auf 910,2 Mio. Euro gesteigert werden. In der Schaden/Unfall- und

Krankenversicherung wurde ein Plus um 5,7 Prozent von 666,0 Mio. Euro auf 704,0 Mio. Euro erzielt. Ein Treiber ist weiterhin die Gesundheitsversicherung, die mit 12,6 Prozent deutlich über dem Markt wächst. Die Prämien aus der Lebensversicherung konnten um 10,5 Prozent von 186,7 Mio. Euro auf 206,2 Mio. Euro gesteigert werden. Der Trend hielt sowohl in der laufenden Prämie als auch bei den Einmalerlägen an.



Zwtl.: Solides Ergebnis in ökonomisch herausforderndem Umfeld

Das operative Ergebnis der Allianz Österreich ist im ersten Halbjahr 2022 aufgrund höherer Kapitalerträge und einer geringeren Kostenquote im Vergleich zum Vorjahr um 22,9 Prozent von 91,2 Mio. Euro auf 112,1 Mio. Euro gestiegen. Ein optimiertes Produktportfolio zahlt ebenso positiv auf das Ergebnis ein wie Kostendisziplin und Einmaleffekte. Insbesondere im Februar und Juni verzeichnete das Unternehmen höhere Schäden aus Naturkatastrophen, gleichzeitig sind die Schadenfrequenzen insgesamt noch nicht auf dem "Vor-Corona-Level" angelangt. Die Combined Ratio (Schaden-Kostenquote) ist auf 85,7 Prozent gesunken.