WARBURG RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Quartalszahlen von 620 auf 565 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Cansu Tatar begründete das niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Zinsannahmen im Bewertungsmodell. Das Zahlenwerk des Ausrüsters von Großküchen habe derweil die Erwartungen übertroffen./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rational AG! Werbung Long Long Basispreis 520,15€ Hebel 6,68 Ask 0,88 Zum Produkt Short Short Basispreis 693,73€ Hebel 6,47 Ask 0,96 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.