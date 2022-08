WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe nach Quartalszahlen von 117 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thilo Kleibauer begründete das niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit steigenden Zinsen. Angesichts der guten Wachstumsaussichten des Fotospezialisten bleibe es aber bei der Kaufempfehlung./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ