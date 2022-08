GP JOULE versorgt und revolutioniert den LKW-Verkehr / GP JOULE schließt Rahmenvertrag mit Clean Logistics über die Lieferung von 5.000 LKW mit Wasserstoff-Antrieb

Reußenköge (ots) - Das ist die Verkehrswende im Güterverkehr: Das

Energiewende-Unternehmen GP JOULE wird über die kommenden fünf Jahre 5.000

40t-LKW mit Wasserstoffantrieb von Clean Logistics geliefert bekommen. Es ist

der aktuell weltweit größte Vertrag über die Lieferung von schweren

wasserstoffelektrisch betriebenen LKW. Das Gesamtvolumen des Rahmenvertrags

liegt im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. GP JOULE wird die

Schwerlastfahrzeuge inklusive der grünen Wasserstoffinfrastruktur an Kunden aus

Logistik und Handel vermitteln.



"Das Revolutionäre an der Zusammenarbeit eines Strom- und Wasserstoffproduzenten

wie GP JOULE mit einem Lkw-Hersteller wie Clean Logistics ist, dass die

Schwerlastmobilität nun ein Teil der neuen, nachhaltigen Energiewirtschaft

wird", sagt Ove Petersen, CEO und Mitgründer von GP JOULE: "Diese Verknüpfung

ist einzigartig und zudem sehr wichtig, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien

noch schneller voranzutreiben ohne auf den Ausbau der Stromnetze zu warten."





Bei den georderten LKW handelt es sich um Neufahrzeuge. Clean Logistics wirdschwere Sattelzugmaschinen ohne Antriebsstrang verwenden und diese mitBrennstoffzellen-, Batterie- und Wasserstofftanksystemen sowie der eigensentwickelten Achse mit Radnabenelektromotoren und dem speziellenSteuerungssystem "HyBoss" ausrüsten.GP JOULE bietet damit alle Komponenten für den klimaneutralen Schwerlastverkehraus einer Hand: Es sorgt für die Produktion und den Bezug von grünem Wasserstoffaus erneuerbaren Energien, errichtet und betreibt Wasserstofftankstellen undwird seinen Kunden aus Logistik, Handel und Industrie zukünftig auch dieSattelzugmaschinen zur Verfügung stellen. Damit löst GP JOULE dasHenne-Ei-Problem, indem es sich sowohl um den Aufbau eines Tankstellennetzes wieauch das Inverkehrbringen der Fahrzeuge kümmert. GP JOULE bietet dieWasserstoff-LKW kombiniert mit dem grünen Wasserstoff nutzungsbasiert an undwird somit der Komplettanbieter für den emissionsfreien Transportkilometer imSchwerlastverkehr.325.000 Tonnen CO2-Ersparnis pro Jahr"Dieser Rahmenvertrag zur Lieferung von 5.000 LKW stellt einen maßgeblichenMeilenstein in der Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs dar", sagt DirkGraszt, CEO von Clean Logistics: "Gemeinsam mit unserem Partner GP JOULE werdenwir dafür sorgen, dass wasserstoffbetriebene LKW bald Alltag im Straßenverkehrsind.""Wir sind sehr froh darüber, in Clean Logistics einen verlässlichen Partner ausNorddeutschland gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam den Schwerlastverkehrdekarbonisieren werden", sagt Ove Petersen.