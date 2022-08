GR Silver Mining mit +38,5%: Aktie hebt nach „Monster-Bohrloch“ ab!

„ GR Silver Mining liefert Top-Bohrergebnisse, doch der Markt goutiert das nicht“, hatten wir zu den letzten Resultaten des Unternehmens von seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko geschrieben. Nun aber war es wohl genug. Gestern veröffentlichten die Kanadier neue Daten aus dem Gebiet San Marcial auf der historischen Mine Plomosas. Und die hatten es in sich, so dass manche Beobachter von einem „Monster-Bohrloch“ sprachen. GR Silver Mining erbohrte nämlich 308 g/t Silber über eine sagenhafte Länge von 101,6 Metern. In diesem Abschnitt fanden sich zudem neun (!) Intervalle mit mehr als 1.000 g/t Silber ( ausführliche Daten hier ). In der Spitze wurden 7,1 Kilo Silber über 0,8 Meter erreicht. Ein Investor bezeichnete dies auf Twitter als „Monster-Bohrloch“.

GR Silver Mining liefert ein „Monster-Bohrloch“ vom Plomosas-Silberprojekt in Mexiko und setzt damit seine Serie an starken Bohrergebnissen fort. Die Aktie hebt mit einem Zugewinn von fast 40% ab und entwickelt sich zum Top-Performer im Silberbereich.

Das ist auch in dieser an Superlativen reichen Branche ein bemerkenswert werthaltiger Bohrkern. Noch dazu liegt das Bohrloch lediglich 250 Meter südöstlich von der bestehenden Ressource auf San Marcial und ist eine Neuentdeckung. Damit hatte man wohl beim Unternehmen selbst nicht gerechnet; magnetische Anomalien aus Voruntersuchungen hatten aber eine reichhaltige Mineralisierung angedeutet.

Aktie hebt ab: GR Silver Mining gewinnt fast 40% hinzu

Die Aktie von GR Silver Mining (0,18 CAD | 0,14 Euro; CA36258E1025) hob in der Folge regelrecht ab und beendete den Tag an der Börse in Toronto mit einem kräftigen Plus von 38,5 Prozent – und damit als Top-Performer. Damit sollte der Wert das Tal der Tränen im Juni und Juli hinter sich gelassen haben. Zumal zum einen der Silberpreis wieder solide über der 20-Dollar-Marke handelt und weitere Bohrergebnisse bei GR Silver anstehen. Nicht zuletzt arbeitet das Unternehmen bereits an einer neuen Ressourcenschätzung für den Bereich San Marcial, in der die Bohrdaten aus den vergangenen Explorationsaktivitäten Berücksichtigung finden werden.