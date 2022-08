Nürnberg (ots) - Ein Vergleich der Angebotsmieten von Bestands- und

Neubauwohnungen (3 Zimmer, 80 Quadratmeter, 2. Stock) in den 14 größten

deutschen Städten zeigt:



- Höchster Aufpreis: In Frankfurt kostet eine Neubauwohnung 280 Euro mehr Miete

im Monat

- Hohe Mehrkosten auch in München (+270 Euro), Berlin (+260 Euro) und Hamburg

(+250 Euro)

- In Dortmund (+160 Euro) und Düsseldorf (+170 Euro) sind die Aufpreise für

Neubauten am geringsten





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wer sich für eine Neubauwohnung entscheidet, hat zwar eine moderne Bleibe, zahltmeist aber mehr Miete als für eine Bestandsimmobilie. Bei der Höhe desAufpreises bestehen allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnenStädten. Die höchsten Mehrkosten für eine beispielhafte Neubauwohnung mit 3Zimmern und 80 Quadratmetern zahlen Mieter in Frankfurt. Dort liegt dieAngebotsmiete einer neuen Wohnung aktuell bei 1.330 Euro, während einevergleichbare Bestandswohnung 1.050 Euro Miete kostet - ein Unterschied von 280Euro. In anderen Großstädten fallen die Mehrkosten für Neubauwohnungen dagegenteils deutlich niedriger aus. Das zeigt eine Analyse von immowelt, in der diePreise bei Neuvermietung von Bestands- und Neubauwohnungen (Baujahr 2019 undjünger) im 2. Quartal 2022 verglichen wurden.Hohe Aufpreise in MetropolenNeben Frankfurt sind die Kostenunterschiede zwischen den beiden Wohnungsklassenin München am größten. Für eine Neubauwohnung mit 80 Quadratmetern zahlen Mieterin der Isar-Metropole monatlich 1.610 Euro. Eine vergleichbare Bestandswohnungkostet hingegen 1.340 Euro, was einen Preisunterschied von 270 Euro ergibt. Auchin anderen Metropolen müssen Wohnungssuchende mit deutlichen Mehrkosten rechnen.So ist die monatliche Miete einer neuen Wohnung in Hamburg um 250 Euro höher alsbei einer Bestandswohnung. In Berlin beträgt der Unterschied sogar 260 Euro -das ist der dritthöchste Aufpreis aller untersuchten Städte. Betrachtet man dieprozentualen Mietpreisunterschiede zwischen Bestands- und Neubauwohnungen liegtBerlin mit 33 Prozent sogar auf Platz 2. Höher fällt der prozentuale Unterschiednur in Dresden aus, wo Mieter 38 Prozent mehr für eine Neubauwohnung zahlenmüssen, das Preisniveau aber auch deutlich niedriger als in den teurenMetropolen ist.Wohnungssuchende sollten jedoch beachten, dass die höheren Energiestandards vonNeubauten die Aufpreise bei der Miete durch geringere Nebenkosten aufwiegenkönnen. So sparen Mieter von Neubauwohnungen etwa dank oftmals besserer Dämmungbei den Heizkosten, was angesichts der rasant steigenden Energiepreise einen