- L'Autriche décroche la première place du podium grâce à sa capitale, Vienne,qui voit la part de touristes utilisant l'application atteindre les 34 % en 2022En plein coeur de la saison estivale, FREENOW (https://www.free-now.com/fr/) ,la super app européenne de mobilité, dévoile le top 5 de ses destinations lesplus touristiques en Europe cette année, basé sur la part d'utilisateurstouristes par rapport à la proportion d'utilisateurs locaux*.L'analyse des données de voyages effectués dans l'application de 2020 àaujourd'hui montre la très forte recrudescence du tourisme en Europe en 2022,notamment vers l'Hexagone : la France enregistre en effet une hausse de 47 % dela part de touristes au mois de juin , laissant présager un record defréquentation pour la saison estivale 2022 et plus particulièrement au moisd'août.C'est Vienne , capitale de l'Autriche, connue pour ses palais impériaux, samusique classique, ses cafés et son gâteau Sacher, qui arrive en tête declassement, accueillant une population touristique qui atteint 34,4 % destrajets effectués sur l'application, soit la plus importante d'Europe.Faro (Portugal) et Salzbourg (Autriche) se classent respectivement 2ème et 3èmedu top 5. À la quatrième place, nous retrouvons la ville de Nice connue pour sonsoleil, ses palmiers et sa douceur méditerranéenne. Très plébiscitée par lesvoyageurs, sa population touristique s'élève à 26 % des trajets effectués surl'application. Naples , troisième métropole la plus peuplée d'Italie, ferme lamarche en occupant la 5ème place du classement.En matière d'attrait touristique global (nombre de touristes en absolu), ce sontles villes de Barcelone (1ère), Paris (2ème) et Londres (3ème) qui constituentle trio gagnant des destinations les plus populaires en Europe cette saison surl'application FREENOW.Et si le tourisme va bon train en France, après Nice (1ère), ce sont les villesde Toulouse (2ème) et Bordeaux (3ème) qui constituent le podium du classementFREENOW des villes les plus touristiques sur le territoire.Dimitri Tsygalnitzky, Directeur général chez FREENOW France a déclaré : " Avecune même application disponible dans plus de 170 villes européennes, FREENOWaccompagne activement les voyageurs tout au long de leur séjour touristique. Que