Gunzilla Games hat 46 Millionen Euro eingeworben, um das Battle-Royale-Genre neu zu definieren und ermöglicht den Spielerinnen und Spielern von "Off The Grid", mit ihren Items zu handel

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Gunzilla Games, ein AAA-Game-Studio,gab heute bekannt, dass es in seiner jüngsten Investitionsrunde insgesamt 46Millionen Euro eingeworben hat. Dies wird es dem Studio ermöglichen, seine neuePlattform mit Namen GunZ auszubauen, die den Spielern die vollständige Kontrolleüber ihre Besitztümer im Spiel gibt. GunZ wird die Grundlage für Off The Grid(OTG) bilden. Eine der herausragenden Funktionen von OTG ist der Handel mitGegenständen im Spiel. Es ist das erste Spiel, in dem die Spieler neueGegenstände von anderen Spielern kaufen können, die sie im Spiel gesammelt odermiteinander getauscht haben. Der Handel wird über einen internenblockchain-basierten Marktplatz oder einen Drittanbieter-Marktplatz, der dieNFT-Technologie unterstützt, abgewickelt. Angeführt wird die aktuelleInvestitionsrunde von Republic Capital. Weitere wichtige Teilnehmer sind GriffinGaming Partners, Animoca Brands, Jump Crypto, Raptor Group, CoinFund, ShimaCapital, Dominance Ventures, GSR, Kucoin Labs, Spartan Investment Group,AlphaCrypto Capital, Blizzard, Digital Strategies, Morningstar Ventures,Gamegroove Capital, NGG und Huobi Group, die auch bei der Wartung dertechnischen Infrastruktur des Projekts helfen werden. Zu den namhaftenAngel-Investoren und Beratern gehört Justin Kan, Mitbegründer von Twitch.Gunzilla versichert den Spielern, dass sie NFTs weder direkt an ihreSpielergemeinschaft verkaufen werden, noch werden Spielfortschritt oder andereSpieleigenschaften durch eine monetäre Bezahlschranke beeinträchtigt. Die neueFunktion ist also völlig freiwillig. Gunzilla ist davon überzeugt, dass dieGunZ-Plattform das Potenzial hat, das Spielerlebnis radikal zu verändern undbekräftigt, dass diejenigen, die nicht am Traden interessiert sind, dieseFunktion komplett überspringen und einfach das ganze Spiel kostenlos und ohnejegliche Einschränkung genießen können.Vlad Korolev, CEO und Mitbegründer von Gunzilla, erklärt dazu: "Wir sindbestrebt, den Spielern in jedem Detail von OTG und bei jedem Schritt desSpielablaufs völlige Freiheit zu bieten. In OTG werden die Spieler nunzusätzlich zum eigentlichen Spielgeschehen die Möglichkeit haben, Gegenstände zubesitzen und mit anderen Spielern zu tauschen. Außerdem wird den Spielernversichert, dass sie ihre hart verdienten Gegenstände in jedem Fall behaltenkönnen. In den aktuellen Free-to-Play-Spielen gehört auch etwas, für das manbezahlt hat, letztlich nicht einem selbst. Das kann man auch in denNutzungsbedingungen eines jeden Spiels nachlesen und überprüfen. Wenn Sie z. B.gesperrt werden, kann Ihnen jeglicher Ingame-Gegenstand weggenommen werden,