Technischer Vorsprung Aiways U5 SUV mit innovativem Leichtbau (FOTO)

München (ots) - Batterie-elektrische Fahrzeuge punkten im Vergleich zu

konventionell angetriebenen mit geringeren Betriebskosten. Aiways hat bei der

Entwicklung des U5 SUV besonderen Fokus auf intelligenten Leichtbau, einen

effizienten Antriebsstrang und bestmögliches Thermomanagement der Batterie

gelegt, um den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten. Doch das Ergebnis

zahlt sich nicht nur an der Ladesäule aus, sondern auch in allgemein geringeren

Wartungskosten dank 100.000km-Serviceintervall.



Die von Aiways, Anbieter von individuellen Mobilitätslösungen mit Sitz in

Shanghai, entwickelte MAS-Plattform (More Adaptable Structure) kombiniert

innovative technische Lösungen zu einer intelligenten Architektur. So besteht

die Rohkarosserie des Aiways U5 SUV zu 52 Prozent aus leichtem und

korrosionsbeständigem Aluminium und 48 Prozent aus speziell legierten hochfesten

Stählen. Diese sind bis zu viermal fester als herkömmliche Sonderstähle, die im

Fahrzeugbau Verwendung finden und sorgen für höchste Sicherheit.