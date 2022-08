München (ots) - Diesen Sommer droht eine gigantische Hitzewelle auf Deutschland

zuzukommen. Prognosen zeigen Temperaturen von bis zu weit über 40 Grad Celsius.

Bei dieser Hitze fällt es schwer, sich weiterhin zu konzentrieren - und vor

allem körperliche Arbeit wird zur echten Belastung.



"Der Arbeitgeber ist generell in der Fürsorgepflicht und muss dafür Sorge

tragen, die Arbeitsbedingungen erträglich zu gestalten. Gesonderte Regeln gelten

beispielsweise im Homeoffice", erklärt RA Domenic Böhm. Er ist Fachanwalt für

Arbeitsrecht und weiß genau, welche Rechte Chefs und Mitarbeiter haben. Gerne

klärt er in diesem Artikel auf, was Arbeitgeber leisten müssen und worauf

Arbeitnehmer bestehen dürfen.





Die Fürsorgepflicht des ArbeitgebersHitzefrei - ein beliebter Begriff aus der Schulzeit. Er sorgte dafür, dassKinder und Jugendliche an besonders heißen Tagen eher nach Hause fahren durften.Im Arbeitsleben besteht darauf indes kein Anspruch mehr. Demgegenüber kommt demArbeitgeber im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes sowie aufgrund seinerallgemeinen Fürsorgepflicht die Aufgabe zu, zum Wohle der Gesundheit und desLebens der Angestellten bestimmte Maßnahmen einzuleiten. Wie dabei konkretvorzugehen ist, zeigt die Arbeitsstättenregel "ASR A3.5 Raumtemperatur".Bis 30 GradBei Temperaturen, die die Grenze von 30 Grad nicht übersteigen, bestehen für denArbeitgeber keine Verpflichtungen. Laut Arbeitsschutzgesetz sollte er zwardarauf achten, dass in den Arbeitsräumen nicht mehr als 26 Grad messbar sind -dabei handelt es sich aber um eine Richtlinie, die zu keinen Rechten derArbeitnehmer führt. Lediglich bei konkreten Gesundheitsbeeinträchtigungenbesteht eine Ausnahme: Für Schwangere oder Personen mit gesundheitlichenEinschränkungen ist die Grenze von 26 Grad einzuhalten. Für diese Mitarbeitersollten Arbeitgeber dann bereits erste Handlungsmaßnahmen ergreifen.Ab 30 GradKlettert das Thermometer in den Innenräumen über die Marke von 30 Grad, so mussder Arbeitgeber effektive Hitzeschutzmaßnahmen ergreifen. Dazu gehörentechnische, organisatorische sowie personenbezogene Handlungen wie das Lüften inden Morgenstunden, das Schließen der Jalousien, das Lockern derKleidungsvorschriften oder das Bereitstellen kühler Getränke. Ebenso sollte einAusweichen auf andere Räume erwogen werden. Zudem ist das Einrichten einerGleitzeit oder das Anordnen von Hitzepausen zulässig - diesbezügliche Vorschlägesind ggf. mit dem Betriebsrat abzustimmen.Über 35 GradAb 35 Grad besteht die Hitzegrenze für Arbeitnehmer. Ab diesem Wert kann dasBüro nicht mehr als Arbeitsraum genutzt werden. Nunmehr sind erforderlicheKühlungsmaßnahmen vom Arbeitgeber einzuleiten. Führen diese Schritte nicht zumErfolg, kann den Mitarbeitern ein Hitzefrei verordnet werden. Darauf besteht fürdie Mitarbeiter sogar ein Anrecht - jedoch nur für den Zeitraum, in dem dieTemperaturen tatsächlich über 35 Grad liegen. Bei einem Absinken ist eineRückkehr zur Arbeit zu gewährleisten.Dem Arbeitgeber droht ein BußgeldBei einem starken Ansteigen der Temperaturen in den Arbeitsräumen ist der Chefalso gefordert, für Abkühlung zu sorgen - oder den Angestellten Pausen zuverordnen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, so verletzt er die Regelungen desArbeitsschutzgesetzes. Als Konsequenz droht ihm ein Bußgeld von bis zu 5.000Euro. Zudem ist zu beachten, dass bei ausbleibenden Maßnahmen nicht nur dieArbeits- und Konzentrationsfähigkeit, sondern ebenso die Gesundheit und dasWohlbefinden der Mitarbeiter leiden können.Über RA Domenic Böhm:RA Domenic C. Böhm ist Partner von SYLVENSTEIN Rechtsanwälte, einer der amschnellsten wachsenden Wirtschaftskanzleien im digitalen Bereich. Sie betreuenausschließlich Unternehmer und sind spezialisiert auf alle Aspekte rund um dasFühren eines Unternehmens: vom Vertragsrecht über das Arbeitsrecht bis hin zumMedienrecht. Weitere Informationen unter: https://sylvenstein-law.de/Pressekontakt:Rechtsanwälte SYLVENSTEIN Herzog & Partner PartmbBhttps://sylvenstein-law.de/mailto:info@sylvenstein-law.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162688/5292606OTS: Dominik Herzog