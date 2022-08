Delta installiert seine neue EV-Ladeinfrastrukturlösung in seinem grünen Gebäude der EMEA-Zentrale

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Delta, ein weltweit führender Anbietervon Strom- und Wärmemanagementlösungen, hat seine Ladeinfrastrukturlösung fürElektrofahrzeuge (EV) in seinem grünen Gebäude der EMEA-Zentrale (HQ) inHoofddorp, Niederlande, implementiert. Die Lösung, die EV-Ladegeräte,PV-Wechselrichter sowie Energiespeicher- und Energiemanagementsysteme umfasst,zeigt, wie Deltas Lösungen Gebäudemanagern in Hotels, Einkaufszentren, Büros undanderen kommerziellen Gebäuden dabei helfen können, den wachsenden Bedarf anEV-Ladeservices zu decken und gleichzeitig die Auswirkungen auf dieEnergieinfrastruktur der Gebäude und das Stromnetz zu verringern. Ziel ist esdem Leitgedanken der Nachhaltigkeit entsprechend, dass das 35 Jahre alte DeltaEMEA-Hauptquartier von einem diversifizierteren Energiemix und einer optimiertenSteuerung der EV-Ladespitzenzeiten für die insgesamt 16 EV-Ladegeräte fürMitarbeiter und Gäste profitiert. Was sich in einer geschätzten Reduzierung desjährlichen Gesamtenergieverbrauchs des Gebäudes um bis zu 15 % niederschlägt.Vincent Lin, Senior Director of e-Mobility & Smart Energy Solutions BusinessDevelopment, Delta EMEA, erklärte: "Diese Installation in unserer EMEA-Zentraleist ein Beispiel für eine ideale Lösung, die Delta anbieten kann, um nicht nurden Ladebedarf der Nutzer von Elektrofahrzeugen zu decken, sondern auch dieBedenken von Immobilieneigentümern in Bezug auf die Infrastruktur zuberücksichtigen und gleichzeitig die Auswirkungen auf das bestehende Netz unddie Infrastruktur zu verringern. Da Nachhaltigkeit und Energieeffizienz inDeltas DNA verankert sind und wir uns im Rahmen von RE100 verpflichtet haben,bis 2030 zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien zu arbeiten, zeigt unsereEMEA-Zentrale Deltas Fokus auf die Förderung einer sauberen undumweltfreundlichen Mobilitäts- und Energieinfrastruktur."Deltas Lösung stellt sicher, dass die Infrastruktur effizient arbeitet undeinfach zu verwalten ist. Sie liefert die benötigte Energie, ohne das bestehendeNetz stark zu beeinträchtigen, und bietet eine wirtschaftlichere und flexiblereOption als ein kompletter Ausbau der Netzinfrastruktur. Die Lösung gewährleisteteine Energieoptimierung und unterstützt die höchsten Spitzen des Energie- undEV-Ladebedarfs und bietet eine nahtlose Integration in das bestehende Stromnetz.Deltas EV-Ladeinfrastrukturlösungen, die in der Delta-Niederlassung in Hoofddorpinstalliert wurden, umfassen:- Eine 50 kWp Photovoltaik Aufdachanlagezur Erzeugung von etwa 42.300 kWhSolarstrom pro Jahr.- 16 AC- und DC-Ladegeräte, die gleichzeitig 24 E-Fahrzeuge laden können.- Ein Batterie-Energiespeichersystem mit der Fähigkeit, bis zu 293 kWh Strom zu