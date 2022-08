In unserer letzten Kommentierung (vom 28.07.) zur Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten thematisierten wir den knackigen Kursrücksetzer, der nach den schwachen Q2-Daten zu beobachten war.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht gibt der Bereich 44 US-Dollar / 40 US-Dollar der Aktie durchaus die Möglichkeit, einen Boden auszubilden. Ob dieses Unterfangen jedoch gelingen wird, bleibt abzuwarten. Die Zahlen für das 2. Quartal haben noch einmal die schwierige Situation deutlich gemacht, in der die Goldproduzenten gegenwärtig stecken. Zum einen sind sie mit einem rückläufigen Goldpreis und zum anderen mit steigenden Kosten konfrontiert. Zumindest von einer Seite muss Entlastung her, um etwaige Erholungsversuche fundamental zu begleiten. Kurzum. Nach dem massiven Abverkauf, muss es der Aktie erst einmal darum gehen, einen stabilen Boden auszubilden. Der Bereich von 44 US-Dollar / 40 US-Dollar gibt hierzu die Gelegenheit. Ob es Newmont Corp. gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Insofern werden die nächsten Handelstage bzw. –wochen eminent wichtig. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückkehr der Aktie über die 53 US-Dollar ein erstes Signal der Entspannung.“

Wer nach dem markanten Rücksetzer auf eine dynamische Gegenbewegung der Aktie gehofft hatte, wurde bislang enttäuscht. Im Fokus des Handelsgeschehens bei Newmont Corp. steht gegenwärtig der Kursbereich um 44 US-Dollar. Der Aktienkurs des Goldproduzenten „klebt“ förmlich an dieser Marke.

Für nachhaltige Vorstöße auf der Oberseite fehlt Newmont derzeit offenkundig die Kraft. Die schwachen Q2-Daten wirken hier nach. Aber auch die aktuelle Konstellation bei Gold schürt nicht gerade den Optimismus bzw. noch nicht. Das Edelmetall zeigte sich zuletzt zwar wieder stabiler - der Goldpreis konnte sich von der Zone 1.700 / 1.670 US-Dollar lösen - doch noch mangelt es an positiven Akzenten. Ein dynamischer Ausbruch über die 1.800 US-Dollar wäre beispielsweise ein solcher…

Kurzum. Die Abwärtsbewegung in der Aktie hat an Dynamik verloren. Newmont zeigt Ansätze einer Bodenbildung, doch noch fehlt dem Goldwert die Kraft, um einen nachhaltigen Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren. Um das Chartbild deutlich aufzuhellen, muss Newmont aus unserer Sicht über die 53 US-Dollar laufen. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die 40 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre das Thema Bodenbildung vom Tisch. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.