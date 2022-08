- Lithiumhaltige Tonsteine an der Oberfläche lieferten Werte von bis zu 630 ppm, womit ein klares Bild der besten potenziellen Bohrstandorte für die nächste Bohrrunde entwickelt werden kann

- Auf Grundlage der Ergebnisse seiner gesamten Explorationsbemühungen erwartet das Unternehmen eine vorteilhafte Überarbeitung seines Bohrantrags, wobei mehrere Bohrlöcher verlegt werden sollen; dieses Verfahren sollte beschleunigt sein, sobald es durchgeführt wird

VANCOUVER, BC, KANADA (9. August 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsteam des Unternehmens die Ergebnisse seines umfassenden Bodenprobenahmeprogramms auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada erhalten hat, das auf den günstigen Bohrergebnissen aufbaute und darauf abzielte, die vorrangigsten Bohrstandorte für die nächste Bohrrunde auf dem Projekt zu ermitteln.

Wie am 28. Juni bekannt gegeben wurde, war das Hauptaugenmerk des Bodenprobenahmeprogramms auf die Erprobung der Formation Esmeralda auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey und dem umliegenden Gelände gerichtet, was dazu führte, dass das Unternehmen eine Zone mit höheren Werten im Süden und Südwesten ausfindig gemacht hat. Es wurden Kartierungen durchgeführt, um den Standort der Kontrollstrukturen für die Lithiumtonablagerung und Tonschichten zu ermitteln. In der Folge wurde zusätzlicher Boden abgesteckt, um die Interessen des Unternehmens zu schützen.

Das Bodenprobenahmeprogramm, das Ende Juni 2022 absolviert wurde, lieferte lithiumhaltige Tonsteine, die an der Oberfläche mittels Handproben entnommen wurden. Auf dem Konzessionsgebiet wurden 116 Handproben entnommen und an die Einrichtung von ALS Labs gesandt. Lithiumhaltige Tonsteine an der Oberfläche mit einem Gehalt von bis zu 630 ppm wurden im südwestlichen Abschnitt von Victorys Claim-Block Smokey Lithium aufgefunden.